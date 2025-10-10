Lupa.cz  »  Technologický ekosystém Prahy má mít hodnotu přes 19 miliard eur

Technologický ekosystém Prahy má mít hodnotu přes 19 miliard eur

Iva Brejlová
Dnes
Hodnota pražského technologického ekosystému dosáhla 19,2 miliardy eur, tedy v přepočtu téměř půl bilionu korun. Od roku 2019 vzrostla osmkrát a představuje 83 % celkové hodnoty startupového trhu v Česku. Vyplývá to z reportu Pražského inovačního institutu, který vznikl ve spolupráci s platformou Dealroom.

Podle reportu je Praha třetím největším hubem v regionu střední a východní Evropy, po Kyjevu (s hodnotou 25,7 miliard eur) a Tallinu (23,1 miliardy eur). Hlavní město Česka je zároveň v žebříčku třetí i co do růstu v posledních šesti letech, tentokrát po městech Vilnius a Krakov.

Pražský inovační institut napočítal čtyři jednorožce (kromě obvykle zmiňovaných firem Mews, Productboard a Rohlík přidal ještě JetBrains, která se nicméně obvykle za jednorožce nepočítá – jde o globální firmu s ruskými zakladateli, která vyrůstala v Česku a funguje nezávisle bez investorů). Mezi budoucí jednorožce zařadil startupy Ataccama, Rossum, Pricefx a Dodo. „Pokud jde o počet jednorožců na 1 miliardu investovaných VC a počet financovaných startupů, Praha za ostatními huby zaostává,“ zmiňuje nicméně zpráva.

Startupy z Prahy se podle reportu našly především v oblastech vývoje softwaru pro firmy, v segmentu digitálních služeb spojených s jídlem a ve fintechu. Některé oblasti přitom významně posouvá vpřed několik větších startupů, jako je například Rohlík v případě foodtechu. V ohledu umělé inteligence, deep tech a biotechnologií patří město k významným centrům regionu, v ohledu výše investic je za posledních šest let na pátém místě. Předstihl ji Bukurešť, Tallin, Kyjev a Varšava.

Plné dvě třetiny startupů, které jejich zakladatelé odstartují v Praze, také ve městě zůstanou. V tomto ohledu má být Praha druhým nejúspěšnějším městem regionu. V porovnání s jinými evropskými metropolemi nicméně třetina odcházejících startupů znamená velmi vysoké číslo – například z Bruselu podle reportu odchází 4 % vyspělých startupů, z Berlína pak jen 3 %.

Pražští investoři pro investice do startupů vyčlenili od roku 2019 víc než jednu miliardu eur. Nejvíc v probíhajícím roce, když už oznámili pro mladé projekty skoro 400 milionů eur. Další by měly do ekosystému plynout z nové investiční platformy Aspire11.

