Technologický ředitel českého T-Mobilu odchází k matce, jeho roli převezmou dva noví manažeři

V českém T-Mobilu dochází ke změnám v rámci technického vedení. Dosavadní ředitel pro IT a technologie (CTIO) Vladan Peković od prvního ledna roku 2026 zamíří do mateřské společnosti Deutsche Telekom, kde bude řídit sekci aktivních přístupových sítí celé skupiny. Na uvolněné místo zamíří jeho dva nástupci.
Role CTIO se rozpadne na dvě a operovat budou nové divizi technologií a IT. Pozici CIO bude zastávat Abhishek Goel, který doposud v českém T-Mobilu a Slovak Telekomu držel pozici ředitel IT. Předtím dělal třeba viceprezidenta v Tech Mahindra nebo působil v nizozemském operátorovi KPN.
Pozici CTO dostane Antonio Carlos Correia Fernandes, který přichází z Deutsche Telekomu. Předtím řadu let působil ve Vodafone Group.
Nejvyšší vedení tuzemského T-Mobilu má nadále silné zahraniční obsazení. Generální ředitelkou zůstává Melinda Szabó. Ředitele komerční enterprise divize je Peter Laco, komerční mass market sekci má na starost Petar Babić a šéfem financí je Pavel Hadrbolec.