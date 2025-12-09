Lupa.cz  »  Technologie na digitalizovanou péči o mazlíčky získala milion eur mimo jiné od Kijonkové

Technologie na digitalizovanou péči o mazlíčky získala milion eur mimo jiné od Kijonkové

Iva Brejlová
Včera
Vetstor Autor: JSK Investments
Vetstor a JSK Investments

Český startup Vetstor oznámil investici ve výši jeden milion eur (kolem 24 milionů Kč), kterou posílá JSK Investments Simony Kijonkové a Jaromíra Kijonky. Kromě něj do projektu investovaly fondy Purple Ventures, Zaka VC, Ondřej Kania a startupové studio Budeto.

Peníze by Vetstoru měly pomoci v expanzi na českém i evropském trhu i v začlenění prvků umělé inteligence. „Péče o zvířata je pro mnoho rodin stejně důležitá jako péče o vlastní zdraví, ale v informacích a komunikaci mezi ordinací veterinářů a domovem je stále velká mezera,“ komentuje investici Kijonková. JSK

Vetstor se označuje jako „pet health tech“, zaměřuje se na digitální zdravotní dokumentaci zvířat. Zakladateli jsou Nikola Šafránek, Lucie Brabcová a Petr Kováčik. Propojuje se s veterinárními klinikami a převádí odborné lékařské záznamy do srozumitelnějšího jazyka, připomíná termíny nebo nabízí personalizovaná doporučení včetně nabídky krmiv, doplňků, nebo i pojištění. Tým říká, že platforma zároveň usnadňuje práci veterinářům díky ulehčení od administrativy. Vstup na zahraniční trhy prý plánuje v nejbližším roce.

JSK už investovalo mimo jiné do startupu Elin.ai , Kodu nebo amerického iSono Health. Konkrétněji o nastavení fondu a investicích hovořila Kijonková pro Lupu v nedávném rozhovoru.

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

