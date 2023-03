Telefonním firewallem chce T-Mobile omezit podvodná volání

Autor: T-Mobile

Operátor T-Mobile testuje ochranu před spoofingem. Nové řešení má uživatele chránit před podvodným voláním snažícím se vylákat z nich citlivé údaje. Zatím je dostupné zdarma pouze pro firemní zákazníky. Ti si mohou zapnout službu telefonního firewallu, která dokáže výrazně omezit zneužití definovaných telefonních čísel díky filtrování hovorů, pracujícím se seznamy povolených a blokovaných číselných řad. T-Mobile o tom informoval v tiskové zprávě.





Firmy si mohou sami sestavit seznamy legitimních telefonních čísel bank a dalších institucí, se kterými běžně komunikují. Pokud firewall zachytí pokus o podvržený hovor z těchto čísel, automaticky jej v síti T-Mobile zablokuje. Databázi čísel, ze kterých by mohl být aktivován podvodný telefonát, lze mezi zákazníky v této síti sdílet.





Na testování nového bezpečnostního opatření spolupracovala i Česká spořitelna. Co do počtu vedených účtů největší česká banka definovala konkrétní řady telefonních čísel, které užívá, a opatření implementovala. Nyní tedy telefonní firewall T-Mobilu prověří neautorizovaná čísla z dané telefonní řady či nestandardní vstup do sítě a automaticky vyhodnotí jejich propojení na koncové zákazníky. Zachytí-li pokus o podvržený hovor, automaticky jej zablokuje. Tím zákazníky spořitelny pomůže preventivně ochránit před případným podvodem.

„Věříme, že nové bezpečnostní opatření významně sníží počet podvodných hovorů, kdy se útočníci vydávají za zaměstnance banky, pracovníky České národní banky či policie a snaží se z klientů pod různými záminkami vylákat peníze. Nadále zároveň platí, že všichni naši klienti, kteří mají na svém chytrém telefonu aplikaci George klíč, si mohou během hovoru snadno ověřit, zda jim volá skutečný bankéř,“ říká Pavel Běhal, manažer bezpečnosti v České spořitelně.

Na evropské úrovni by k systémovému zamezení pokusu o podvodné volání měla v budoucnu vést technologie STIR/SHAKEN (Secure Telephony Identity Revisited/Secure Handling of Asserted information using Tokens). Ta využívá propojených telefonních sítí a validace hovorů ještě předtím, než se dostanou k zákazníkovi. Operátor pak může ověřit, že hovor skutečně pochází z čísla zobrazeného jako identifikátor volajícího.

„Vývoj v oblasti moderních bezpečnostních technologií sledujeme velmi pozorně. Na trhu se jich objevuje celá řada – od různých softwarových řešení až po inovativní aplikace. Všechna řešení komplementárně mohou být dalším dílem do skládačky možných bezpečnostních opatření. Ideální by bylo vybrat nějaké vhodné pro integraci na evropské bázi v úzké spolupráci evropských regulátorů a mobilních operátorů, aby pomohlo ochránit zákazníky všech operátorů,“ doplňuje Adam Falus, manažer fraudu v T-Mobile.