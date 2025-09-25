Televize AMC dostala pokutu 200 tisíc korun za brzké vysílání násilného filmu

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila pokutu ve výši 200 tisíc korun společnosti AMC Networks Central Europe. Důvodem je odvysílání amerického válečného filmu Slzy slunce (Tears of the Sun) na maďarské verzi kanálu AMC v čase, kdy jej mohly sledovat děti. Podle rady obsahoval snímek scény, které mohly narušit psychický vývoj nezletilých.
Případ řešil český regulátor, protože regionální ústředí AMC sídlí v Praze a maďarská stanice vysílá na základě české satelitní licence z roku 2014.
Společnost se podle rozhodnutí rady dopustila přestupku tím, že porušila zákonnou povinnost nezařazovat mezi 6:00 a 22:00 pořady, jež by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Film byl odvysílán dne 4. února 2025 od 18:45 hodin.
Slzy slunce je americký akční thriller z roku 2003, který režíroval Antoine Fuqua. Zobrazuje fiktivní záchrannou misi týmu speciálních jednotek amerického námořnictva (Navy SEAL) uprostřed občanské války v Nigérii. Bruce Willis v něm hraje poručíka, jehož tým musí zachránit americkou lékařku, než se k její nemocnici v džungli dostanou blížící se rebelové.
Regulátor ve svém rozhodnutí uvedl, že snímek obsahoval „velké množství brutálních záběrů, obsahujících exponované násilí, usmrcování, fyzické i psychické utrpení přítomných postav, obrazy mrtvých a zohavených těl“. Takto explicitní scény mohly podle rady u dětského diváka vést k psychickému otřesu, snížení citlivosti vůči násilí nebo k vyvolání úzkostných stavů.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání proto uznala provozovatele vinným ze spáchání přestupku a kromě samotné pokuty mu uložila také povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 2500 korun.
Společnost AMC Networks musí pokutu zaplatit do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. Může se však proti rozhodnutí o pokutě bránit u Městského soudu v Praze.
Není to poprvé, kdy RRTV trestá drastický obsah vysílaný v Maďarsku. V roce 2020 dostala AMC pokutu půl milionu za odvysílání thrilleru Nebezpečná kořist na stanici Film Mania. AMC se proti pokutě bránila u soudu, ten ale po dvou letech potvrdil, že rozhodnutí regulátora bylo správné a pokutu schválil (psali jsme zde).
S vysíláním v Maďarsku souvisí také případ, kdy se AMC neúspěšně bránila pokutě 200 tisíc korun za odvysílání filmu Dracula 2000. Mimo jiné se snažila argumentovat, že „násilí je historickou součástí kultury“, soud ale její vysvětlení nepřijal (psali jsme zde).