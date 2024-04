Televize Markíza odsoudila politické útoky na své novináře

Autor: Repro Instagram Tomáše Taraby

Slovenská stanice Markíza se zastala své redaktorky, se kterou se dostal do slovního konfliktu ministr životního prostředí Tomáš Taraba. Novinářce pak chodily výhrůžky.





„TV Markíza odsuzuje útoky politiků a veřejných činitelů na své novinářky a novináře, kteří následně čelí výhrůžkám v důsledku své práce,“ napsala stanice ve svém stanovisku.





„Tento způsob komunikace zbytečně zvyšuje napětí a potenciálně ohrožuje životy a zdraví konkrétních osob a zároveň je v rozporu s legislativou, která je v současné době přijímána v Evropském parlamentu a jejímž cílem je zajistit svobodu a ochranu médií,“ zdůraznila Markíza.

Redaktorka Martina Töröková před několika dny oslovila v parlamentu ministra životního prostředí s otázkami ohledně chystaného ústavního zákona o odstřelu medvědů. Ministr chce jejich odstřel zjednodušit. Dnes je možný jen tehdy, pokud šelma napadne člověka. Vláda prosazuje, aby bylo možné medvěda zastřelit, jestliže se objeví blíž než půl kilometru od města nebo obce.

Novinářku zajímalo, proč nestačí současný postup. Ministr Tomáš Taraba její otázky překroutil a začal ji shazovat před ostatními novináři i politiky. „Toto je Korčokovo Slovensko, které teď vidíte v Markíze. Toto je důvod, proč jste prohráli volby,“ prohlásil mimo jiné Taraba v narážce na neúspěšného prezidentského kandidáta Ivana Korčoka. Video umístil na sociální sítě.

Následně natočil další video, ve kterém reagoval na stanovisko Markízy. „Všichni jste viděli, jak jsem odpovídal na její s prominutím hloupoučké otázky,“ poznamenal.

„Když se vám nelíbí, že nedostáváte takové odpovědi, jaké chcete, tak vám odpovídat nebudeme. Paní Töröková, naše rozhovory jednou provždy skončily,“ oznámil. Stanici obvinil, že odpovědi politiků sestříhává tak, aby pak působili hloupě.

„Nikdo se před vámi plazit nebude. My politici vaše mainstreamová média vůbec nepotřebujeme a kdo z nich nebude mít elementární slušnost vůči politikům, tak my už dnes máme tu sílu a komfort, že vás můžeme naprosto ignorovat,“ dodal a Markíze vzkázal, že by se měla omluvit za svůj přístup k politikům.

Slovenští vládní politici útočí na zpravodajství Markízy dlouhodobě. Premiér Robert Fico zařadil Markízu mezi „nepřátelská média“. Stanice se až dosud k podobným prohlášením nevyjadřovala.