Televize Nova si na trhu úspěšně půjčila na expanzi. O její dluhopisy byl zájem

Filip Rožánek
Dnes
Nové logo TV Nova na budově na Barrandově Autor: TV Nova

TV Nova vyhodnotila emisi dluhopisů, kterou oznámila teprve na konci září. Získané prostředky použije na další rozvoj platformy Oneplay i televizního vysílání.

„Těší nás, že se nám podařilo umístit dluhopisy v požadovaném objemu, a to v kratším období, než jsme původně předpokládali. To potvrzuje důvěru investorů v naši společnost a její finanční zdraví a stabilitu. Získané prostředky využijeme na další obsahový a technologický rozvoj TV Nova, digitálních platforem jako Oneplay a na optimalizaci financování,“ oznámil Daniel Grunt, generální ředitel TV Nova.

Umístěním dluhopisů mezi investory emitent pověřil Air Bank a PPF banku, tedy dvojici bankovních institucí ze skupiny PPF, která vlastní také TV Nova.

Zájemci o investici mohli získat dluhopisy TV Nova prostřednictvím mobilní aplikace My Air, internetového bankovnictví Air Bank a v nabídce privátního bankovnictví PPF banky. Dluhopisy mají jmenovitou hodnotu jednoho cenného papíru ve výši 10 000 Kč, budou vydány investorům 31. října 2025 a jsou splatné 31. října 2029. Nova bude po dobu čtyř let vyplácet pevný roční úrok ve výši 5,40 %.

Celkovou výši emise, tedy v jakém objemu si společnost peníze půjčila, TV Nova ve své zprávě neupřesnila. V původním oznámení cílila na jednu miliardu korun. V případě velkého zájmu však byla připravena si půjčit až čtyři miliardy.

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

