Nejúspěšnějším pravidelným pořadem TV Nova byly loni Televizní noviny

Televize Nova zveřejnila souhrnné údaje o své sledovanosti v roce 2020. Hlavní zpravodajská relace Televizní noviny měla každý den v průměru přes 1,3 milionu diváků (TV Nova v tomto případě uvádí cílovou skupinu diváků starších 4 let). V březnu a listopadu pak průměrně překonala 1,6 milionu diváků. Jde o nejúspěšnější pravidelný pořad TV Nova, průměrný podíl na sledovanosti dosahoval 36,45 %.

Mezi divácky úspěšné formáty se zařadil také nekonečný seriál Ulice (průměrný podíl na sledovanosti 33,59 % u diváků ve věku 15–54 let) nebo kriminálka Specialisté (26,81 %). Ordinace v růžové zahradě dosahovala průměrné sledovanosti premiérových dílů 19,32 %. Příští rok seriál skončí, podle médií ho nahradí česká adaptace slovenského seriálu, ovšem také z lékařského prostředí.

Ze sezonních projektů měly velký ohlas reality show MasterChef Česko (34,02 %), SuperStar (průměrná sledovanost 29,14 %) a estrádní show Tvoje tvář má známý hlas (29,70 %). Experiment Svatba na první pohled dosáhl při podzimní premiéře průměrné sledovanosti 33,42 %, premiérové díly Výměny manželek měly průměrně 28,85 % diváků v cílové skupině 15–54 let.

Celodenní zásah vysílání skupiny Nova u diváků starších 4 let, kteří nepřetržitě sledovali alespoň tři minuty vysílání některé z jejích stanic, byl v průměru 4,586 milionu diváků denně. V hlavním vysílacím čase od 19 do 23 hodin byla skupina Nova lídrem trhu ve všeobecné cílové skupině diváků starších 15 let, v užší skupině 15–54 let i v nejširší skupině diváků starších 4 let. Právě diváci ve věku 15–54 let jsou pro Novu obchodně důležití při prodeji reklamy, v této cílové skupině dosáhl její průměrný podíl na sledovanosti 36,41 % v hlavním vysílacím čase a 33,64 % v celodenním srovnání. V celodenních datech za všeobecnou skupinu diváků starších 15 let je lídrem Česká televize.