Lupa.cz  »  Zrádci dostali Emmy za nejlepší reality show. Bodoval také seriál Urgent

Zrádci dostali Emmy za nejlepší reality show. Bodoval také seriál Urgent

Filip Rožánek
Dnes
3 nové názory

Sdílet

Seriál Urgent (The Pitt) Autor: Warrick Page, HBO Max/Warner Bros. Discovery
Seriál Urgent (The Pitt)

V Los Angeles byly v neděli večer slavnostně předány televizní ceny Emmy. Ovládly je streamovací služby. Hlavními vítězi 77. ročníku jsou dramatický seriál Urgent z produkce HBO Max, komediální seriál Studio od Apple TV+ a minisérie Adolescent z dílny Netflixu.

V prestižní kategorii nejlepšího dramatického seriálu zvítězil lékařský seriál Urgent, který tak porazil silnou konkurenci v podobě titulů jako Andor, The Last of Us nebo Bílý lotos. Úspěch seriálu podtrhl Noah Wyle, který si odnesl sošku pro nejlepšího herce v hlavní roli dramatického seriálu, a Katherine LaNasa, jež byla oceněna jako nejlepší herečka ve vedlejší roli.

Dalším výrazně oceňovaným dramatickým počinem byl thriller z pracovního prostředí Odloučení (Apple TV+). Cenu pro nejlepší herečku v hlavní roli dramatu získala jeho hvězda Britt Lower a za vedlejší roli byl oceněn její kolega Tramell Tillman.

Komediálním kategoriím dominoval seriál Studio (Apple TV+). S celkovým počtem 13 sošek (včetně cen Creative Arts Emmys z minulého týdne) překonal rekord v počtu vítězství pro komediální seriál v jedné sezóně. Tvůrce a hlavní hvězda Seth Rogen byl oceněn za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli a také za režii. Nejlepší herečkou v hlavní komediální roli se stala Jean Smart za svůj výkon v seriálu Stále v kurzu (HBO Max). Její kolegyně Hannah Einbinder ze stejného seriálu získala ocenění za nejlepší komediální herečku ve vedlejší roli.

Záhady, lži a logika. Nové evropské televizní hity jsou chytřejší a drsnější než dřív Přečtěte si také:

Záhady, lži a logika. Nové evropské televizní hity jsou chytřejší a drsnější než dřív

V oblasti minisérií nejvíce zabodoval britský projekt Adolescent (Netflix). Kromě hlavní ceny pro nejlepší minisérii získal také ocenění za scénář a herecké výkony pro Stephena Grahama v hlavní roli a Erina Dohertyho a Owena Coopera ve vedlejších rolích. Jedinou hereckou cenu v této oblasti, kterou Adolescent nezískal, si odnesla Cristin Milioti za hlavní roli v seriálu Tučňák (HBO Max).

Mezi dalšími oceněnými byli například Dan Gilroy za scénář k seriálu Andor a Adam Randall za režii epizody špionážního seriálu Slow Horses. V kategorii talk show si cenu odnesl Stephen Colbert, jehož pořad se stanice CBS rozhodla ukončit. V další kategorii zvítězil John Oliver se svou show Last Week Tonight (HBO), kterou čeští diváci znají pod názvem Co týden dal a vzal.

Nejlepší soutěžní reality show se stal pořad Zrádci, který ve Spojených státech vysílá stanice NBC. Porazil cestovatelskou franšízu The Amazing Race (CBS), soutěž RuPaul's Drag Race (MTV), dobrodružnou reality show Survivor (CBS) a kuchařskou soutěž Top Chef (Bravo).

Vstoupit do diskuse (3 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Channeltrends Awards: Známe nejlepší distributory a výrobce roku

Úniky dat v roce 2025: výrazný pokles, přesto miliony účtů

Daňový rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým nájmem

Z venkovních koupališť do aquaparků a krytých bazénů

Začala divadelní improvizací, dnes díky improvizaci mění firmy i lidi

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

Microsoft sílu nových AI modelů MAI-Voice-1 a MAI-1 Preview

Bazaliom vypadá jako vřídek, je třeba jej odstranit včas

Přístroje, které mají měřit cukr bez kapky krve, nefungují

Myslela jsem si, že první pomoc poskytnout dokážu. Ale ne

Bez vaření do mrazáku? Chyby, kterým se při sběru hub vyhněte

Bývalý šéf bezpečnosti WhatsAppu upozorňuje na díry v systému

Evropa zavádí revoluční pravidla pro data. Začíná platit Data Act

Na Zbraslavi začala stavba největšího datacentra u nás

K nárůstu ransomwaru přispívají phishing a sociální inženýrství s AI

Horká vana, olivový olej, běžný prášek. Tohle dětské kůži škodí

I mužům rostou prsa. Na začátku mohou potíž zmírnit léky

Které nemovitosti zlevňují? A jsou už sazby hypoték na dně?

Před operací neušel ani pár kroků bez zadýchání

Bude z české AI gigatovárny černá díra na dotace?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).