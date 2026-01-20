Lupa.cz  »  Televizní film Gerta Schnirch zamíří v únoru na HBO, Česká televize ho uvede později

Televizní film Gerta Schnirch zamíří v únoru na HBO, Česká televize ho uvede později

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie

Dvoudílný televizní film Gerta Schnirch, který vznikl na motivy úspěšného románu spisovatelky Kateřiny Tučkové, bude mít premiéru nejprve na placených platformách. Ačkoliv se jedná o jeden z klíčových projektů původní dramatické tvorby České televize, diváci jej uvidí nejdříve 4. února 2026 na streamovací službě HBO Max a následně 8. února na televizním kanálu HBO. 

Na obrazovky veřejnoprávní televize, která se na vzniku snímku podílela v koprodukci se společností Negativ, televizí Arte a právě HBO, se snímek dostane až na podzim tohoto roku. 

Tato distribuční strategie má rozšířit dosah titulu za hranice České republiky. Podle tiskové mluvčí HBO Max EMEA Pavly Brožkové bude film uveden v celém regionu střední Evropy, včetně Slovenska, Polska, Rumunska, Maďarska a adriatických zemí. HBO podle mluvčí dlouhodobě usiluje o distribuci lokálních evropských příběhů s univerzálním přesahem. Gerta Schnirch má podle ní potenciál oslovit mezinárodní publikum svou autenticitou a historickou relevancí.

Snímek režiséra Tomáše Mašína zpracovává citlivé téma česko-německých vztahů, poválečného násilí a kolektivní viny. Scénář, na kterém se kromě režiséra podíleli Alice Nellis a Ondřej Gabriel, sleduje osud ženy z česko-německé rodiny, jejíž život poznamenají nacismus i divoký poválečný odsun brněnských Němců. Hlavní hrdinku v různých životních etapách ztvárnily herečky Barbora Váchová a Milena Steinmasslová. 

Tvůrci kladli důraz na historickou věrnost a natáčení probíhalo v reálných lokacích spojených s touto kapitolou dějin. Pro Českou televizi představuje tento projekt naplnění služby veřejnosti v oblasti otevírání složitých historických témat. 

„Příběh Gerty Schnirch vnímáme jako důležitý příspěvek k porozumění naší minulosti. A ač se snažíme o nasvícení tragických historických událostí i z jiného než léta přijímaného úhlu pohledu, náš příběh není o velkých dějinách, je o právu jedince na život, je o lidské důstojnosti, schopnosti empatie a také o uchování kolektivní paměti. A to jsou hodnoty, které jsou pro Českou televizi jako instituci veřejné služby zásadní,“ uvádí kreativní producentka České televize Tereza Polachová.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění a informace o přehledech

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

Michal Frankl: Mám promazávat soukolí stavby sítí

První aktualizace Chrome v roce 2026 řeší kritickou zranitelnost

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?

Další digitální rádia přicházejí na velké vysílače

Vyzkoušejte osvědčený recept na špagety carbonara

Lékaři umí vyměnit srdeční chlopeň i bez velkého řezu hrudníkem

Fluorid sodný může přispívat k problémům s plodností

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Paušální daň OSVČ

Slevy na dani v roce 2025 a v roce 2026

Knižní trh stojí na ženách a papíru. Prodává „spicy“ literatura

Apple zachraňuje Siri s pomocí Google Gemini

Kdy už nám AI agenti vezmou práci?

Zdražení limonád by lidem prodloužilo život, říkají lékaři

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).