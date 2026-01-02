Lupa.cz  »  Televizní premiéra filmu Vlny byla nejsledovanějším pořadem Nového roku

Film Vlny Autor: Bontonfilm

Nejsledovanějším pořadem letošního Nového roku se stala televizní premiéra celovečerního filmu Vlny. Na stanici ČT1 ji sledovalo 1,17 milionu dospělých diváků. Celkový zásah dosáhl 1,67 milionu lidí, kteří film sledovali alespoň tři minuty v kuse. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Česká televize.

Ve všeobecné skupině diváků starších 15 let činil podíl na sledovanosti v době vysílání 33 procent. V mladší cílové skupině 15 až 54 let se podíl blížil 36 procentům, vyplývá z měření ATO-Nielsen. Další diváky nejspíš získá díky odložené sledovanosti a v internetovém iVysílání, kde je nyní do 15. ledna volně ke zhlédnutí.

Snímek režiséra Jiřího Mádla se odehrává v letech 1967 až 1968. Sleduje osudy členů Redakce mezinárodního života Československého rozhlasu v období Pražského jara a během srpnové invaze vojsk Varšavské smlouvy. 

Do kin vstoupily Vlny 15. srpna 2024. S návštěvností 886 tisíc diváků se staly nejpopulárnějším filmem roku. Historické drama získalo šest ocenění Český lev, mimo jiné za nejlepší film, režii a scénář. Film se zároveň dostal do širší nominace na Oscary v kategorii nejlepší mezinárodní film.

