Televizní rada schválila plány ČT do roku 2026, možná neplatně

Česká televize naplánovala svou činnost na další čtyři roky. Strategický dokument s programovými a technickými plány do roku 2026 schválila Rada České televize. Kavčí hory chystají například rozvoj regionálního vysílání, intenzivnější digitalizaci archivního dědictví nebo obměnu bezpáskového systému pro zpravodajství a sport. Televize ale také upozorňuje, že pokud nebude dořešeno dlouhodobé stabilní financování po roce 2024, bude muset omezit některé činnosti a snížit výrobu.

Dokument při středečním jednání podpořilo 7 z 8 přítomných radních. Není ovšem jasné, zda takové usnesení platné. Zákon o České televizi požaduje, aby plány dlouhodobého rozvoje schválila nadpoloviční většina všech radních, ne jenom těch přítomných, jako je tomu u běžných procedur. Rada České televize se přiklání k právnímu výkladu, podle něhož se většina vypočítává z aktuálně zvolených radních, nikoliv z počtu radních určených zákonem.

Podle zákona má Rada České televize 15 členů, šest míst je však momentálně neobsazených a sněmovna se teprve chystá vybrat budoucí radní. Reálně tak rozhoduje devět radních a z tohoto počtu pak odvozují i svou usnášeníschopnost. Jediné, co nemohou udělat, je hlasovat o odvolání nebo volbě generálního ředitele, tam zákon jednoznačně stanovuje, že je potřeba 10 hlasů.

„Dlouhodobě upozorňuji Radu ČT na to, že pojetí usnášeníschopnosti, kterým se nyní řídí, může být nezákonné,“ poznamenal k dnešnímu zasedání generální ředitel České televize Petr Dvořák. „Chápu, že má Rada nyní devět členů a že některá jednání vyžadují větší úsilí, ale to nemůže být omluvou pro to, aby si Rada zákony přizpůsobovala nebo přijímala rozhodnutí v rozporu s nimi,“ dodal.

Rozhodování Rady České televize zaujalo také politiky. Vládní koalice chystá novely mediálních zákonů, které by měly mimo jiné odstranit nedostatky stávajících předpisů. Sněmovní právníci už podle informací Digizone.cz zpracovali posudek, v němž současnou hlasovací praxi Rady ČT zpochybňují. Podklad si u nich objednal místopředseda sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL).

„Když jsem viděl, jakým způsobem se snížil počet členů Rady ČT a jak si upravili hlasování, tak jsem se obrátil na legislativní odbor, aby mi dal stanovisko, zda je to v souladu se zákonem,“ potvrdil poslanec na dotaz Digizone.cz. „Jsem přesvědčen, že stávající postup Rady je na hraně zákona, možná za hranou. V posudku se píše, že je potřeba vycházet z nějakých analogických srovnání. Vyplývá z něj, že by Rada neměla přijímat žádná zásadní rozhodnutí, není-li na jednání přítomno aspoň osm členů,“ podotýká poslanec. „Pokud Rada nebude respektovat tento postup, vystavuje se tomu, že její rozhodnutí mohou být zpochybněna pro nezákonnost,“ upozorňuje místopředseda sněmovny.

Právníci se domnívají, že by v každém případě měla sněmovna co nejrychleji zvolit zbývající členy Rady. Veřejná slyšení kandidátů jsou naplánována na 23. a 24. února, volba by mohla proběhnout na březnové schůzi.

Dlouhodobým technickým, ekonomickým a programovým plánům ČT se budeme věnovat v samostatných materiálech.