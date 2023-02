Televizní sledovanost se loni vrátila na hodnoty před pandemií

Rok 2022 se z pohledu televizní sledovanosti vrátil do normálu. Čeští diváci starší 15 let trávili loni před obrazovkami v průměru 3 hodiny a 44 minut denně. To je o dvě minuty víc než v roce 2019.





Ukazují to data z elektronického měření sledovanosti, na která upozornila společnost Atmedia. V letech 2020 a 2021 byl průměrný čas strávený s televizní obrazovkou výrazně delší, a to kvůli protiepidemickým opatřením.





Zatímco v České republice a na Slovensku se hodnoty vrátily na úroveň před pandemií, v Maďarsku se sledovanost i nadále drží na vyšší úrovni, a naopak v Polsku klesla pod čísla z roku 2019.

Televizi si v loňském roce zapnulo denně v průměru 68 % českých televizních diváků, tedy 6,5 milionu lidí. „Televizní sledovanost se v roce 2022 vrátila na své průměrné hodnoty z let 2010 až 2019. Loňský rok také potvrdil, že je televizní sledovanost v České republice dlouhodobě stabilní a v posledních deseti letech mírně roste. Televizní diváci starší patnácti let trávili v loňském roce sledováním televize v průměru o 12 minut denně více v porovnání s rokem 2012,“ komentuje výsledky televizní sledovanosti za rok 2022 Pavel Müller ze společnosti Atmedia.

U mladších cílových skupin diváků je však trend opačný. Například čeští diváci ve věku 15–24 let trávili v loňském roce sledováním televize v průměru 51 minut denně, což bylo o 9 minut méně než v roce 2019. Diváci ve věku 25–34 let sledují televizi v průměru přes 2 hodiny denně. Ještě více času tráví před televizními obrazovkami diváci z této kategorie, kteří mají děti. V loňském roce to bylo konkrétně v průměru 2 hodiny a 23 minut denně.

Čeští diváci starší čtyř let trávili v loňském roce před televizními obrazovkami v průměru 3 hodiny a 25 minut denně, což je o jednu minutu méně než v roce 2019.

V porovnání s okolními státy tzv. visegrádské čtyřky je televizní sledovanost v České republice dlouhodobě nejnižší. Slovenští i polští diváci tráví před televizními obrazovkami více než čtyři hodiny denně. V Maďarsku se televizní sledovanost drží již tři roky na téměř 5 hodinách denně (v průměru 4 hodiny a 55 minut, o 16 minut víc než v roce 2019).

Slovenští diváci trávili sledováním televize v průměru 4 hodiny a 6 minut denně, což bylo o čtyři minuty více než v roce 2019. V Polsku televizní sledovanost klesla pod hodnoty z roku 2019 – konkrétně na 4 hodiny denně, tedy o 18 minut méně než v roce 2019.

„Zatímco v České republice a na Slovensku se televizní sledovanost vrátila na hodnoty před pandemií, v Polsku naopak klesla pod čísla z roku 2019. Zcela výjimečným případem je Maďarsko, které potvrdilo svoji pozici země se silnými televizními diváky a udrželo si stejnou televizní sledovanost jako v letech 2020 a 2021,“ shrnuje výsledky televizní sledovanosti z minulého roku Pavel Müller.

Společnost Atmedia obchodně zastupuje téměř 30 menších tematických televizních stanic z portfolia AMC Networks, Discovery, Disney, Sony Pictures Television nebo slovenské Joj.