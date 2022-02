Televizní sledovanost u nás loni opět rostla

Loni se opět zvýšila doba, kterou trávili čeští televizní diváci před obrazovkami. Diváci starší čtyř let sledovali vysílání v průměru 3 hodiny a 43 minut denně. To bylo o procento více než v roce 2020 a o osm procent více než v předkrizovém roce 2019. Nárůst byl zaznamenán především ve věkové kategorii diváků nad 35 let.

„Rok 2020 byl mimořádný v tom, že televizi sledovali mnohem víc také děti a lidé ve věku 15–24 let. Naopak loňský rok byl ve znamení návratu trendu klesající televizní sledovanosti u mladších věkových skupin diváků,“ poznamenává Pavel Müller, ředitel výzkumu ve společnosti Atmedia. Tato společnost zastupuje menší televizní stanice při prodeji reklamy.

Data z elektronického měření sledovanosti potvrzují, že české děti v kategorii 4–14 let tráví sledováním televize v průměru stále 1,5 hodiny denně. U mileniálů, tedy diváků ve věku 25–34 let, dosahují hodnoty sledovanosti dokonce 2 hodin a 17 minut denně.

Více času než Češi tráví sledováním televize Slováci nebo Poláci. V Polsku byla nejvyšší televizní sledovanost za poslední tři roky v roce 2020, v loňském roce klesla meziročně o 5 procent. Přesto polští diváci tráví sledováním televize stále přes 4 hodiny denně, konkrétně 4 hodiny a 10 minut. Podobný vývoj zaznamenalo také sousední Slovensko. I zde byly hodnoty sledovanosti nejvyšší v roce 2020, kdy vystoupaly na 4 hodiny a 22 minut. V roce 2021 pak průměrná sledovanost klesla o pouhé 2 minuty.

Podle analýzy Atmedia se loni zvýšil podíl na sledovanosti televizních stanic National Geographic, Film+, CS Mystery nebo Eurosport 1. Konkrétní hodnoty však neuvedla.