 »  Televizní tipy na středu: Marie Antoinetta, Čtyři slunce nebo dokument o Tolkienovi

roč Tolkienovo dílo, nemající v současné literatuře obdoby, našlo takovou odezvu u desítek milionů čtenářů? Zřejmě proto, že je univerzální, lidské. Překračuje jednotlivé kultury, přesahuje jednotlivá náboženství. Je to lidský příběh, ale člověk je tu zasazen do mytologických souvislostí, které se dají vztáhnout univerzálně na všechny lidi. Mnoho lidí si čte „Pána prstenů“, jako by četli Bibli. A mnoho lidí při jeho čtení pláče třeba i ve vlaku, protože ta kniha se dotýká pramene citů ukrytého hluboko v jejich duši.