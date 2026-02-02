Telly kvůli olympiádě spouští speciální verze sportovních kanálů s nízkou latencí

Televizní operátor Telly spouští u příležitosti Zimních olympijských her 2026 speciální vysílací režim nazvaný LIVE+, který má u internetové televize minimalizovat zpoždění obrazu oproti reálnému dění. Od 3. února do 24. února 2026 zařadí společnost do své nabídky nízkolatenční verze stanic ČT Sport HD, Eurosport 1 HD a Eurosport 2 HD.
Kanály LIVE+ budou dostupné ve stejných balíčcích pro internetovou televizi jako jejich standardní verze a v seznamu programů budou hned za nimi.
Použitá technologie by měla přiblížit zážitek ze sledování reálnému času a odstranit prodlevu typickou pro běžné streamování, kvůli které diváci často slyší reakce okolí dříve, než vidí klíčový moment na své obrazovce.
Zavedení kanálů se sníženým zpožděním je však podmíněno vyššími technickými nároky na straně uživatele. Kanály LIVE+ využívají vyšší datový tok, pro plynulé přehrávání je proto nezbytné stabilní a rychlé internetové připojení. Operátor upozorňuje diváky sledující přenosy přes mobilní sítě, aby počítali s přibližně dvojnásobnou spotřebou dat oproti standardnímu vysílání. Pokud by uživatelé zaznamenali sekání obrazu, doporučuje společnost přepnout zpět na běžnou verzi kanálu.
Vysílání v režimu LIVE+ má oproti standardním programům také omezenou funkcionalitu. Nové kanály fungují výhradně v režimu živého přenosu a nejsou u nich dostupné funkce zpětného zhlédnutí z archivu ani nahrávání. Pro využití těchto služeb musí diváci zvolit standardní verze daných stanic, které v nabídce zůstávají beze změny.
Podle marketingového ředitele Telly Jana Schöppela pracovala firma na technickém řešení delší dobu. „Divákům Telly tak servírujeme emoce v téměř reálném čase, přesně tak, jak si sportovní přenosy zaslouží,“ uvedl Schöppel. V případě pozitivní odezvy ze strany zákazníků plánuje operátor nasazovat tuto technologii pravidelně i během dalších významných sportovních událostí.