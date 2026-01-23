Lupa.cz  »  Telly prodala část firmy, telekomunikační sekci koupila Hlavenkova společnost

Telly prodala část firmy, telekomunikační sekci koupila Hlavenkova společnost

Jan Sedlák
Dnes
Společnost Telly, která na našem trhu nabízí internetovou a satelitní televizi, se zbavila části podniku. Brněnská firma FAYN Telecommunications od Telly koupila služby Telly pevná linka a Telly VoIP, které od ledna zapojuje do své nabídky. FAYN je výrazným poskytovatelem telekomunikačních služeb pro firmy a organizace. Výše transakce není veřejná.

“V rámci převzetí služeb pevných linek od společnosti Telly jsme rozšířili naše portfolio také o telefonní služby poskytované na fyzických přípojkách v síti CETIN. Jako jedna z mála firem v ČR tak můžeme přímo dodat službu POTS MSAN či ISDN na vyhrazeném fyzickém vodiči až na 85 % adres v Česku. Připojíte tak například starý analogový telefon nebo fax a služba současně není závislá na internetu nebo zdroji elektrické energie v koncovém bodě. Zřídit lze jak novou službu, tak přenést službu stávající. VoIP pro nás bude vždy modernější prioritou, ale mohou existovat situace, kdy se analogové připojení může hodit,” řekl Lupě Lukáš Honek, výkonný ředitel FAYN.

FAYN patří do portfolia investic podnikatele a bývalého pirátského radního v Jihomoravském kraji Jiřího Hlavenky. Další podíly vlastní Lukáš Honek a Vladimír Xavier Štefánik.

