 »  Tento týden počítejte s výlukami vysílačů Českých Radiokomunikací, týkají se i DVB-T2

Jan Brychta

Až do dnešní 17. hodiny jsou hlášeny údržbové přestávky na síti Českých Radiokomunikací z vysílače Šluknov. Ty se na kanále 33 týkají celoplošného DVB-T multiplexu 1, který využívají programy veřejnoprávní České televize, a na kanále 58 celoplošného DVB-T multiplexu 2 s komerčními stanicemi Novy, Primy a TV Barrandov. Probíhající výluka se stejně jako všechny ostatní odstávky televizních vysílačů plánované na tento týden uskuteční bez náhradního vysílání.



Autor: Digistránky.cz Výluky televizních vysílačů ČRa pro tento týden (klikněte pro zvětšení).

V úterý 12. června pak dojde k rozsáhlé odstávce z vysílače Jihlava, která bude trvat od šesté hodiny ranní do tří hodin odpoledne. Týkat se bude jak celoplošných DVB-T multiplexů s číselným označením 1, 2 a 3, tak i přechodové DVB-T2 sítě 11 a 12. Prvně jmenovaná šíří HD programy České televize, přechodová síť 12 pak komerční televize z původních multiplexů 2 a 3.

Ve čtvrtek v Nýrsku a Ústí na Orlicí

Další údržbové přestávky pak tento týden proběhnou ještě ve čtvrtek, a to na vysílačích Ústí nad Orlicí a Nýrsko. V případě prvně jmenované oblasti potrvá od 7:15 do 15 hodin a bude se týkat celoplošného DVB-T multiplexu 1 na kanále 54 a multiplexu 2 na kanále 49.

V Nýrsku je odstávka naplánována od 7:30 do 18:30 hodin a opět se týká celoplošných DVB-T multiplexů 1 a 2. První z nich využívá v dané oblasti kanálu 34, druhý pak vysílá na kanále 48.

Příští týden dojde na Brno a Chomutov

Na další plánovanou odstávku by se pak měli připravit obyvatelé Brna, kterým ve čtvrtek 20. června nepoběží od šesti hodin ráno do tří hodin odpoledne ani jeden ze tří celoplošných DVB-T multiplexů, stejně jako obě přechodové DVB-T2 sítě, které pod číselným označením 12 a 13 šíří České Radiokomunikace.

Na stejný den a stejnou dobu je plánována i výluka na vysílači Chomutov, týkat se bude DVB-T multiplexů 1 a 2 a přechodové DVB-T2 sítě 12.

Údržba se týká i rozhlasových vysílačů

Zítra od 9 do 18 nebude vysílat ČRo Dvojka z vysílače Karlovy Vary, od deseti do tří pak proběhne v Jihlavě výluka vysílačů komerčních rádií Impuls a Frekvence 1 a veřejnoprávního ČRo Plus a Radiožurnálu.



Autor: Digistránky.cz Výluky rozhlasových vysílačů (klikněte pro zvětšení).

Všech čtyř uvedených stanic se v případě jihlavského vysílání bude týkat i nepravidelná odstávka od 15 hodin, která by se mohla protáhnout až do pátku 15. června.

Na tento pátek je pak pro jihlavské vysílání Impulsu, Frekvence 1, ČRo Plus a Radiožurnálu hlášena i krátká ranní údržbová přestávka od 5 do 5:15 hodin. Na Tachovsku pak v úterý večer dojde k výluce vysílání ČRo Plzeň Karlovy Vary.