 »  Tento týden proběhnou další údržbové přestávky, odmlčí se DVB-T2 i rozhlasové vysílače

Jan Brychta

Na středu 20. června jsou ohlášeny výluky brněnského vysílače Krásensko Kojál a chomutovské Vysoké Pece, které provozují České Radiokomunikace. Všechny uvedené odstávky televizních vysílačů proběhnou bez náhrady.

V Brně se diváci budou muset od 6 do 15 hodin obejít bez vysílání přechodové DVB-T2 sítě 11 na kanále 26, přechodové DVB-T2 sítě 12 na kanále 28, celoplošného DVB-T multiplexu 1 na kanále 29, multiplexu 2 na kanále 40 a multiplexu 3 na kanále 59 z vysílače Krásensko Kojál.

Obě přechodové DVB-T2 sítě Českých Radiokomunikací se ve stejném termínu odmlčí i Vysoká Pec Jedlák na Chomutovsku, přechodová síť 11 na kanále 50 a přechodová síť 12 na kanále 31. Celoplošný DVB-T multiplex 1 si pak vybere přestávku na kanále 33 a multiplex 2 na kanále 58.



Autor: Digistránky.cz Údržbové přestávky televizních vysílačů ČRA na tento týden (klikněte pro zvětšení).

Ve čtvrtek 21. června pak proběhnou údržbové odstávky na vysílači Vsetín Bečevná. Na kanále 54 postihnou celoplošný DVB-T multiplex 1 a na kanále 58 pak multiplex 2.

Pro příští týden by se na takřka celodenní výluku celoplošných DVB-T multiplexů a obou přechodových DVB-T2 sítí Českých Radiokomunikací měly připravit obyvatelé Liberecka, které postihne v úterý 26. června, a ve středu pak diváci na Trutnovsku (s výjimkou přechodové sítě 12) a v okolí Valašského Meziříčí, kde se ale budou údržbové přestávky týkat pouze tří celoplošných DVB-T multiplexů.

Rozhlas se odmlčí na Moravě i severu Čech

V pondělí 18. června proběhly brzy ráno krátké údržbové přestávky brněnského rozhlasového vysílače Krásensko a vysílače ve Znojmě. Od osmi do 19 hodin se pak odmlčí Rádio Dechovka z Ostravy-Svinova, stejně jako ČRo Dvojka a Plus.



Autor: Digistránky.cz Údržbové přestávky rozhlasových vysílačů ČRA na 18. červen 2018 (klikněte pro zvětšení).

Od pondělí do středy a od středy do soboty pak proběhnou nepravidelné výluky ze zmíněného Krásenska s provozem do poloviny anténního systému. Naopak bez náhrady proběhne ve středu 20. června od osmi do 18 hodin na Krásensku výluka ve vysílání Frekvence 1, rádia Impuls, ČRo Radiožurnálu, Dvojky a Brna.



Autor: Digistránky.cz Údržbové přestávky rozhlasových vysílačů ČRA na 20. červen 2018 (klikněte pro zvětšení).

Ve stejném termínu dojde k odstávce Frekvence 1 z vysílače Znojmo, od devíti do 18 hodin umlkne rádio Blaník, Fajn radio Agara, Radiožurnál, Dvojka, Vltava a Region Sever z chomutovské Vysoké Pece.

Čtvrtek 21. června se pak od 10 do 15 hodin ponese ve znamení ticha v dosahu vysílače Vsetín, které postihne stanice Českého rozhlasu. V sobotu 23. června ráno pak dojde ke krátkým odmlkám vysílání z brněnského Krásenska a vysílače ve Znojmě.



Autor: Digistránky.cz Údržbové přestávky rozhlasových vysílačů ČRA na 21. červen 2018 (klikněte pro zvětšení).

Příští úterý se pak na vysílací přestávku musí připravit posluchači v dosahu vysílače Liberec-Horní Hanychov, ve středu pak odstávka postihne vysílač Janské Lázně u Trutnova a Dolní Bečvu poblíž Valašského Meziříčí.

Kompletní rozpis odstávek rozhlasových vysílačů pro tento týden naleznete v přiložené fotogalerii: