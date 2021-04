Tesla prodala 10 % Bitcoinů, které nakoupila v únoru

Automobilka Tesla, která v únoru nakoupila Bitcoin za 1,5 miliardy dolarů, prodala část mincí v hodnotě 272 milionů USD. V kryptopeněžence Tesly tak zůstává BTC oficiálně v ceně 1,33 miliardy dolarů. Tržní hodnota držených kryptoměn bude kvůli pohybům na trhu od chvíle nákupu zřejmě vyšší, ale podle The Block automobilka nemůže růst cen na burze započítat do účetní hodnoty tokenů.

Automobilka také v zimě oznámila plán přijímat Bitcoin jako formu platby za nové vozy. Takto získané prostředky chce automobilka uchovávat v Bitcoinech, nikoliv je převádět do hotovosti.

V souvislosti s prodejem se na sociálních sítích objevila obvinění, že šéf Tesly a propagátor kryptoměn Elon Musk záměrně vyšvihl cenu Bitcoinu co nejvýše a nyní vybírá zisky. Musk na to reagoval tím, že on sám nic neprodal a tokeny v osobním vlastnictví stále drží. Musk je známý také svou podporou satirické kryptoměny Doge coin, která v souvislosti s jeho tweety zažívala v posledních měsících vysoký růst.

No, you do not. I have not sold any of my Bitcoin. Tesla sold 10% of its holdings essentially to prove liquidity of Bitcoin as an alternative to holding cash on balance sheet.