Tesla ukázala prototypy samořídicího taxíku Robotaxi a minibusu Robovan

Americká automobilka Tesla na předváděcí akci We, Robot v Los Angeles předvedla prototypy nových samořídicích automobilů. Jde o dvoumístný robotický taxík, někdy přezdívaný Cybercab, a minibus Robovan, který pojme až 20 cestujících.





Vozidla nemají volant ani pedály a spoléhají plně na automatický řídicí systém, který automobil doveze od startu k cíli. Jde zatím o prototypy, konkrétní vybavení nebo vlastnosti vozidel dosud nebylo možné vyzkoušet a automobilka nezveřejnila žádné technické detaily.

Podle majitele firmy Elona Muska by Tesla měla rozjet výrobu svého robotaxíku do roku 2027. Ještě předtím by podle něj měly nabídnout možnost zcela autonomních jízd i stávající modely Tesly (Model 3 a Model Y). Jeho předpovědi termínů se ale v minulosti často nevyplnily. U Robovanu žádná data nepadla.

Jak připomněl server TechCrunch, Tesla u Cybercabu předpokládá dva způsoby využití: podle dříve zveřejněných plánů by firma měla sama provozovat flotilu robotických taxíků, které si zákazníci budou objednávat prostřednictvím aplikace.

Lidé ale mají mít možnost automatické auto také koupit (Musk inzeruje cenu do 30 tisíc USD, tedy cca 700 tisíc Kč). V době, kdy auto nevyužijí, mají mít možnost Cybercab poskytnout prostřednictvím Tesly jiným zákazníkům a inkasovat za to peníze (Tesla si plánuje strhávat provizi ve výši 25 – 30 %).

Podívejte se, jak prototypy Cybercabu a Robovanu vypadají na propagačních materiálech Tesly: