 »  Testovací vysílání satelitní platformy Joyne bude volně dostupné až do začátku srpna

Martin Hovorka

Náš spolupracovník sestavil další z pravidelných přehledů nových televizních programů, které by neměly uniknout pozornosti satelitních diváků.

Technické podrobnosti:

Program zatím vysílá pod názvem Test R. Nabízí vizualizované vysílání italské rozhlasové stanice Radio Dimensione Suono.

Nizozemský pay-tv paket Joyne zapojil nový transpondér na frekvenci 11727 V 30000 3/4. V jeho rámci testuje programy pro belgické diváky a jejich vysílání je zatím volně dostupné. Pravidelné vysílání začne 1. srpna a k tomuto datu budou všechny programy s největší pravděpodobností zakódovány.

Jedná se o programy belgické veřejnoprávní televize. V případě Ketnet HD se jedná o kanál určený dětským divákům. Další dvě stanice, Eén TV HD a Canvas HD, se dají označit za plnoformátové televize, jejichž vysílání je svým charakterem podobné tuzemské ČT1.

Technické podrobnosti:

Jako další je v rámci uvedeného paketu šířena komerční stanice VTM HD, označována za „první vlámskou televizi“. Spadá do portfolia televizních a rozhlasových kanálů belgické společnosti Medialaan.

Technické podrobnosti:

Čtveřici komerční televizních stanic Caz, Q2, Vitaya a VTM Kids (Kadet) taktéž provozuje výše zmiňovaná mediální společnost Medialaan.

Technické podrobnosti:

Do testovacího vysílání paketu Joyne spadá i hudební program Ment, který hraje především vlámský pop a dance.

Technické podrobnosti:

V rámci testovacího vysílání paketu Joyne jsou dále připraveny pozice pro programy Vijf HD, Zes HD, Ziggo Sport Racing HD, Ziggo Sport Golf HD a Ziggo Sport Voetbal HD, ty však začnou vysílat patrně až po zakódování paketu.

Vysílá v něm také pět belgických veřejnoprávních rozhlasových stanic (VRT Radio 1, VRT Radio 2, MNM, Studio Brussel a Klara).

V případě FTA satelitního kanálu 249 TV se diváci dočkali vysílání nově spuštěného italského teleshoppingového programu.

Technické podrobnosti:

Paramount Network (Astra 28,2 °E)

Minulý týden upozornil v diskusi k přehledu nově spuštěných volně vysílajících satelitních programů jeden ze čtenářů, že v Británii zahájila 4. července vysílání FTA stanice Paramount Network.

O programming britské verze filmového kanálu by se měl podle serveru Variety.com starat tým, který vede Ben Fow, programový ředitel komerční televize Channel 5. Obě stanice patří do portfolia americké společnosti Viacom.

Angličtí diváci až po USA a Španělsku

Británie se tak stala třetím trhem s vlastní mutací stanice Paramount Network. Jedna verze už vysílá pro diváky ve Spojených státech, druhá funguje na španělském trhu. Existuje i jedenáct lokálně programovaných verzí dalšího programu Paramount Channel, jiného filmového kanálu z portfolia Viacomu.

Za rozvoj značky Paramount Network na mezinárodních trzích je jako její výkonný viceprezident odpovědný Jill Offman. Stejnou pozici zastává i pro program Comedy Central. Obě značky patří spolu s lifestylovou MTV a dětským Nickelodeonem k vlajkovým lodím mateřské firmy Viacom.

Minimální průměr 180 centimetrů

Nově spuštěný kanál vysílá v rámci satelitního beamu určeného primárně divákům na britských ostrovech, a proto je pro příjem v Česku nutná parabola o průměru „od 180 centimetrů do dvou metrů“. Tady na Kladensku chodí na sto padesát centimetrů jen ve večerních hodinách, podělil se citovaný čtenář o své zkušenosti s příjmem stanice.

Její program je tvořen americkými seriály, filmy a zábavnými pořady. Na volně dostupnou stanici relativně dobré, ale abonenti placených videoslužeb rozhodně nemají co závidět, shrnul ve svém příspěvku programovou nabídku kanálu zmíněný čtenář, vystupující pod přezdívkou „retro silenstvi“.

Těšte se na vévodkyni!

Na rozjezd nasadila stanice sedmou řadu seriálu Kravaťáci, ve kterém kromě jiných hraje i americká herečka Meghan Markle, manželka britského prince Harryho. Během letošního roku chce kanál odvysílat i předchozí řady seriálu.



Autor: Wikimedia Meghan a princ Harry.

Ještě letos by se měla programová nabídka rozšířit i o akční seriál Designated Survivor s Kieferem Sutherlandem nebo komediální The Mick, v němž hlavní roli ztvárnila Kaitlin Olsonová. Mezi další anoncované seriály patří Hrdinové: Znovuzrození, Will & Grace nebo Six. Diváci se dočkají i zábavné show Lip Sync Battle.

Filmová nabídka kanálu Paramount Network:

Válka světů

Chyť mě, když to dokážeš

Tanec s vlky

Osvícení

Talentovaný pan Ripley

Jackie Brownová

Pán přílivu

Na Hromnice o den více

Roxana

Technické podrobnosti

Autor pravidelného týdenního přehledu nově spuštěných FTA satelitních programů bohužel nedisponuje přijímačem potřebným pro uvedení dalších technických podrobností k příjmu kanálu Paramount Network.

Anglická verze webu KingOfSat.net uvádí tyto údaje:

frekvence: 11344

polarizace: H

symbolová rychlost: 27500

standard: DVB-S/MPEG 2

FEC: 5/6

SID: 53290

video PID: 2329

audio PID: 2331 nar/2330 eng

jazyk: angličtina

Promo spot ke spuštění stanice v Británii: