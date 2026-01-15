Ticho a tma. Stanice OK TV a Hit TV už nevysílají ani na webu

Televizní stanice OK TV, která loni opustila celoplošné terestrické vysílání, ukončila také distribuci svého signálu přes internet. Místo programu vidí diváci v přehrávači na webu pouze černou obrazovku.
Z webových stránek televize před časem zmizely také zákonem požadované údaje o provozovateli a dohledovém orgánu. Situací se podle zjištění Lupy začala zabývat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), protože stanice o přerušení internetového vysílání regulátora neinformovala.
Internetové vysílání OK TV se opírá o licenci pro takzvané zvláštní přenosové systémy. Pokud stanice přestala vysílat i touto cestou, měl provozovatel povinnost radu oficiálně vyrozumět.
Kompletní podoba webu OK TV ve čtvrtek 15. ledna 2026. Kromě loga, nefunkčního přehrávače a výzvy „Sledujte nás online“ není na stránkách už vůbec nic.
Z pohledu regulátora je nyní klíčovým termínem pátek 16. ledna 2026. K tomuto datu totiž vyprší lhůta, do které měla stanice na základě loňské žádosti majitelky Jany Kaiserové obnovit své původní terestrické vysílání po restrukturalizaci firmy a odstranění technických překážek.
Návrat OK TV do klasického éteru se však jeví jako nepravděpodobný. Stanice byla už na začátku prosince vyřazena z celoplošného DVB-T2 Multiplexu 24 a její kapacita je nyní volná pro další zájemce. Samotná televize o své budoucnosti nekomunikuje, na dotazy Lupy zaslané na oficiální kontakt nereagovala a její profily na sociálních sítích Facebook a Instagram nejsou aktualizované od Štědrého dne.
Před současným úplným výpadkem se na webu několik týdnů zobrazovala statická omluva o technických potížích, před časem však zmizelo i toto hlášení.
Problémy s on-line distribucí postihly i dalšího z menších vysílatelů. Nedostupný je také internetový stream teleshoppingové stanice Hit TV, která pro vysílání na svém webu využívala platformu YouTube. Zdrojové systémy stanice nefungují a místo obsahu se už delší dobu zobrazuje pouze technické chybové hlášení bez obrazu a zvuku.