Televizní radu doplní Tomáš Řehák, rozhlasovou Oldřich Vágner

Autor: Karel Choc, Internet Info

Poslanci v tajném hlasování zvolili členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. V každém z kontrolních orgánů bylo jedno volné místo.





V Radě České televize usedne ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák. „O managementu ve veřejných službách něco vím. Knihovna není nepodobná médiím veřejné služby,“ poznamenal mimo jiné při únorovém veřejném slyšení s odkazem na řízení zaměstnanců, sestavování rozpočtu a další organizační parametry.





Před poslanci mimo jiné podpořil působení médií veřejné služby na internetu. „Terestrické vysílání se už nedá považovat za jediný rozměr, kde média veřejné služby působí,“ vysvětlil.

Tomáš Řehák při veřejném slyšení kandidátů do Rady České televize Autor: Filip Rožánek

Řehákův mandát vyprší 27. března 2026, protože nahradí ekonoma Pavla Kysilku, který na funkci rezignoval. V takovém případě se funkční období náhradníka krátí jen na dobu, která zbývala do skončení původního mandátu.

Oldřich Vágner je zaměstnancem nakladatelství Argo, kde pracuje jako editor populárně naučné knižní řady. Posuzuje například ekonomickou návratnost plánovaných titulů. Jednou z nejvýraznějších rolí Českého rozhlasu je podle něj „vystavění pocitu soudržnosti všech lidí ve společnosti“.

Funkční období Oldřicha Vágnera bude šest let, do 18. ledna 2029. Obsadí místo, které se uvolnilo po vypršení mandátu Miroslava Dittricha. Ten kandidoval do rozhlasové rady znovu a dostal se do finálové trojice, ale nakonec neuspěl.

Oldřich Vágner při veřejném slyšení kandidátů do Rady Českého rozhlasu Autor: Filip Rožánek

Oba zvolení členové mediálních rad dostali 90 hlasů, přičemž hranice pro zvolení byla 85 hlasů.