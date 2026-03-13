Lupa.cz  »  Toto není luxusní lustr ani moderní umění. Podívejte se zblízka na jeden z nejrychlejších kvantových počítačů

Toto není luxusní lustr ani moderní umění. Podívejte se zblízka na jeden z nejrychlejších kvantových počítačů

Jan Sedlák
Dnes
Kvantové počítače se postupně rozšiřují do různých částí světa, jeden od finského výrobce IQM máme také v Ostravě. Jeden z nejvýkonnějších a nejvyspělejších strojů současnosti dodává americká společnost IBM. Jmenuje se IBM Quantum System Two. Dostupný je z cloudu a fyzicky zatím běží pouze ve čtyřech lokalitách: IBM Research ve státě New York, vědeckém centru ve španělském San Sebastianu, na klinice v Clevelandu a ve výpočetním centrum v Kobe v Japonsku. IBM na letošním Mobile World Congressu v Barceloně počítač ukázala širší odborné veřejnosti.

Na stroj, respektive jeho chladící systém, který tvoří dominantu všech současných kvantových strojů, se můžete podívat v naší galerii.

Tato soustava vytváří teplotu zhruba 10 až 20 miliKelvinů, což je těsně nad absolutní nulou. Používá se technologie zvaná dilution refrigerator využívající směsi izotopů helia-3 a helia-4. Princip spočívá v pohlcování tepla při přechodu prvního izotopu z jedné fáze do druhé.

Standardní součástí je kvantový čip IBM Heron se 156 supravodivými kvantovými bity (qubity), konkrétně jde o takzvané fixed-frequency transmon qubity. Ten je chlazen na zmiňovanou teplotu, aby zmizel elektrický odpor, díky čemuž elektrony mohou vytvořit takzvané Cooperovy páry umožňující kvantové jevy. Informace se do supravodivých smyček zapisují pomocí přesně kalibrovaných mikrovlnných pulsů a o frekvenci kolem pěti GHz.

Systém zvládne až pěti tisíc dvouqubitových hradel v rámci jednoho obvodu. Chybovost dosahuje 3×10⁻³ na dvouqubitových hradlech a v některých případech až 1×10⁻³.

Jeden chladící kryostat obsahující centrální chladící jednotku zvládne pojmout až tři procesory Heron. Pomocí takzvaných kvantových propojek lze spojovat procesory a kryostaty mezi sebou, což umožňuje škálování na tisíce qubitů.

