Tradiční TV na ústupu. Internet jako hlavní zdroj videa využívá už 43 % Čechů, ukázal průzkum

Filip Rožánek
Dnes
2 nové názory

Streamování, televize Autor: Depositphotos

Internet je hlavním zdrojem pro sledování videoobsahu v Česku, přičemž v této roli předstihl tradiční televizní anténu i kabelové a satelitní vysílání. Podle aktuálního průzkumu agentury NMS Market Research pro asociaci mobilních operátorů využívá internet jako svůj primární zdroj 43 % diváků. Celkově přitom internet ke sledování videí používá 72 % lidí.

Zatímco internetové zdroje posilují, tradiční způsoby příjmu oslabují. Sledování přes pozemní vysílání DVB-T2 kleslo od roku 2023 o sedm procentních bodů na 36 %, zatímco kabelová a satelitní televize ztratily šest procentních bodů a jako hlavní zdroj je využívá 33 % diváků.

Výzkum také ukázal, že 32 % diváků sleduje obsah výhradně přes internet, zatímco pouze na anténu DVB-T2 spoléhá 10 % lidí. Na hlavní televizní obrazovce nyní pochází 47 % sledovaných pořadů z internetových zdrojů, jako jsou IPTV, VOD služby nebo HbbTV, což představuje nárůst o 12 procentních bodů oproti roku 2023.

Hnací silou tohoto trendu je především rostoucí popularita služeb internetové televize (IPTV). Podíl IPTV jako hlavního zdroje obsahu vzrostl meziročně z 18 % na 24 %. Celkově službu IPTV nyní využívá 52 % diváků, tedy o deset procentních bodů více než v roce 2023.

Podle Kamila Kunce ze společnosti NMS Market Research návyky mladší generace naznačují, že tento trend bude dále sílit. Ve věkové skupině 25 až 34 let již 61 % respondentů uvádí internet jako zdroj videoobsahu, což je více než dvojnásobek oproti věkové skupině 65+, kde přes internet sleduje obsah 27 % diváků. Ani u seniorů však DVB-T2 není dominantním zdrojem sledování. Pouze 20 % diváků v této věkové skupině je odkázáno na anténu.

Průzkum také zaznamenal, že se za poslední dva roky k internetovým zdrojům, hlavně IPTV a VOD platformám, posunulo sledování sportu, zpravodajství i hrané tvorby.

K situaci se vyjádřil také Jiří Grund, prezident Asociace poskytovatelů mobilních sítí, který uvedl, že obsah doručovaný přes internet přináší lepší uživatelskou zkušenost. Podle něj „rozsáhlé frekvenční pásmo využívané pro klasické TV vysílání pomalu ztrácí své opodstatnění“.

Společnost NMS Market Research provedla sběr dat v září 2025 na reprezentativním vzorku 1544 respondentů ve věku 15 až 79 let, přičemž kombinovala online dotazování s osobním dotazováním u populace nad 70 let.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

