 »  Travis Kalanick místo chystané pauzy nakonec rezignoval na pozici ředitele Uberu

Jan Beránek

Ve startupovém světě se to stává často. O osudu zakladatelů a šéfů začnou v určité rozhodovat investoři. A těch má Uber opravdu hodně. Podle Crunchbase má podíl v Uberu až 78 fondů nebo individuálních investorů, kteří do firmy nasypali 8,8 miliardy dolarů.

Travis Kalanick rezignoval podle deníku The New York Times potom, co včera absolvoval několikahodinovou debatu se zástupci pěti největších investorů. Vyeskalovaly tak problémy, které se na Uber začaly sypat už od začátku roku.

Kromě obvinění ze sexuáního obtěžování jedné ze zaměstnankyň se objevilo i video, kde se Kalanick hádá s řidičem a ničemu nepřispěly ani odchody klíčových lidí. Jak trefně shrnul server Techcrunch, „Uberu teď chybí CEO, COO, CFO, CMO“.

To vše postupně probublávalo firmou až minulý týden sám Kalanick ohlásil, že se dočasně stáhne z vedení, i proto, že by rád truchlil nad smrtí své matky. Nakonec je z toho ale konec.

„Miluji Uber víc než cokoliv na světě a v tomto obtížném okamžiku v mém osobním životě jsem přijal požadavek investorů na odstoupení, aby se Uber mohl vrátit k budování a nebyl rozptylován dalším bojem,“ cituje list z Kalanickova prohlášení.