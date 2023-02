Tréninkem umělé inteligence na našich snímcích jste porušili autorská práva, tvrdí fotobanka v žalobě

Autor: Depositphotos

Fotobanka Getty Images žaluje v USA za porušení autorských práv společnost, která na jejích snímcích trénovala kreativní model umělé inteligence. Informuje o tom server The Verge. Getty Images v žalobě podané na firmu Stability AI tvrdí, že neoprávněně zkopírovala 12 milionů snímků bez předchozího svolení a bez poskytnutí patřičné náhrady.





Není to přitom první právní bitva mezi držiteli práv a startupy věnující se vývoji umělé inteligence v této oblasti. Tyto modely potřebují zpracovat velký počet ilustrací, uměleckých děl a fotografií a používají je jako cvičná data. Stability AI ve Spojených státech spolu s dalším startupem Midjourney zabývajícím se rovněž vývojem AI pro kreativní účely čelí z dřívějška žalobě ze strany trojice nezávislých umělců.





Právní experti však tvrdí, že případ nyní iniciovaný ze strany Getty Images má silnější základy a větší šance na úspěch než žaloba vedená ze strany samostatných umělců. Jedním dechem ale upozorňují, že jde o neprobádané právní území a výsledky sporů nelze předvídat.

Andres Guadamaz, britský akademik specializující se na umělou inteligenci a autorské právo, na Twitteru uvedl, že stížnost Getty Images je „velmi silná“.

A very strong complaint. First thing to note, LAION is mentioned several times, but they're not a party and not getting sued. I still think LAION is untouchable, it's very indicative that Getty doesn't want to touch it. — Andres Guadamuz (@technollama) February 4, 2023

„Žaloba je precizněji zpracována po technické stránce než hromadná žaloba samostatných umělců,“ řekl Guadamaz. „V případu bude na jedné straně posuzováno tvrzení o porušení autorských práv a žalovaní pak na straně druhé budou pravděpodobně argumentovat použitím materiálů přiměřeným způsobem. Může to dopadnout tak i tak.“

Další právník v oblasti autorských práv figurující ve společnosti Greenberg Glusker a vydavatel blogu Copyright Lately Aaron Moss na Twitteru napsal: "Nová žaloba Getty je mnohem propracovanější než předchozí pokus. Zaměřuje se na to, na co by se zaměřovat měla: na počáteční fázi přejímání obrázků chráněných autorským právem za účelem tréninku AI. Bude to fascinující bitva.

Getty’s new complaint is much better than the overreaching class action lawsuit I wrote about last month. The focus is where it should be: the input stage ingestion of copyrighted images to train the data. This will be a fascinating fair use battle. https://t.co/RbUP6m6yws — Aaron Moss (@copyrightlately) February 4, 2023

Zatímco žaloba samostatných umělců se podle Mosse mnohem více soustředí na profesní újmu způsobenou kreativcům v důsledku rozšíření nástrojů AI, žaloba Getty Images přiléhavě poukazuje na skutečnost, že nedostala zaplaceno za použití svých fotografií.

Argumenty o porušení autorských práv v soudním řízení se budou odvíjet od výkladu americké doktríny spravedlivého užití, která v určitých případech chrání nelicencované užití autorských děl. Důležitým faktorem bude pravděpodobně pojem „transformativní použití“. Zkoumat se bude, jak se liší výstup ze systému Stable Diffussion od vstupních tréninkových dat. Nedávný výzkum totiž zjistil, že si software některé cvičné fotografie zapamatuje a dokáže je téměř přesně reprodukovat.

Další část žaloby se pak týká vodoznaku s ochrannou známkou Getty Images. Stable Diffusion totiž na některých snímcích vodoznak obnovuje a Getty tvrdí, že tím je devalvována hodnota jejích ochranných známek.

Advokát Moss odhaduje, že posouzení případu bude trvat několik let. Okresní soud v Delaware patří k přetíženým článkům americké justice a soudcům běžně trvá půl až tři čtvrtě roku, než rozhodnou, jestli žalobu zamítnou, nebo se jí bude blíže zabývat.

Celá žaloba Getty Images je dostupná online.