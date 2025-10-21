Trezor přišel s peněženkou, která má odolat kvantovému útoku. Sílu čipu, který k tomu vytvořil, si prý zájemci můžou testovat

Česká společnost SatoshiLabs, první výrobce hardwarových kryptoměnových peněženek, představila Trezor Safe 7 – zařízení připravené na éru kvantových počítačů. Podle firmy jde o první zařízení takového typu na světě.
„Bitcoin a další kryptoprojekty nejsou připraveny na kvantovou hrozbu. Je to něco, čemu budeme muset čelit v následujících jedné nebo dvou dekádách," varuje Tomáš Sušánka, technický ředitel Trezoru. Odborníci z Trezoru popsali, že kvantové počítače by v budoucnu mohly prolomit šifrování používané Bitcoinem a ohrozit kryptoúspory v hodnotě bilionů dolarů.
„Proto jsme do Safe 7 zabudovali kvantově připravený bootloader. Až bude třeba, zařízení půjde bezpečně aktualizovat, a to i v budoucnosti, kde budou představovat riziko kvantové počítače," říká Sušánka.
Srdcem zařízení je čip Tropic01 od dceřiné společnosti Tropic Square, který je plně open-source. „Nezávislí výzkumníci z celého světa mohou získat čipy, zkoumat jejich bezpečnost a publikovat svá zjištění. Nemusí podepisovat hory právních dokumentů," slibuje Sušánka. Safe 7 používá duální architekturu – kromě transparentního Tropic01 obsahuje i druhý bezpečnostní čip Infineon Optiga 310.
„Je to vůbec první auditovatelný bezpečnostní čip na světě. Jako takový může být přezkoumán tisíci bezpečnostními experty veřejně," říká Matěj Žák, CEO Trezoru.
Trezor Safe 7 má bluetooth, ale stejně tak je možné připojit ho kabelem. Pro firmu jde nicméně o první zařízení, které lze používat plně wireless. Bluetooth komunikaci zabezpečuje Trezor host protocol (THP), open-source vrstva, která zajišťuje zašifrované, autentifikované a soukromé připojení mezi mobilem, počítačem a tabletem.
„Speciálně pro toto zařízení jsme vytvořili displej na míru – vysoké rozlišení, od okraje k okraji a velmi jasný, v ikonickém tvaru Trezoru," říká Žák. Kryptopeněženka má odolné jednolité hliníkové tělo, 2,5palcový dotykový displej se sklem Gorilla Glass 3 a splňuje normu IP54 na odolnost proti prachu a polití. Disponuje LiFePo4 baterií s dlouhou životností a dle firmy čtyřikrát více nabíjecími cykly než běžné lithiové baterie. Dostupná je také bitcoin-only verze navržená pro uživatele, kteří preferují užší zaměření přímo na tuto kryptoměnu.
Pod křídly SatoshiLabs vedle Trezoru funguje také čipová společnost Tropic Square, aplikace Vexl pro přímé obchodování s bitcoinem a projekt Invity.