Trump sankce pro Huawei ještě zpřísnil, přístup k čipům bude opět obtížnější

Administrativa amerického prezidenta začátkem týdne oznámila nová pravidla pro přístup Huawei a jejích dceřiných firem k čipům využívajícím americké licencované technologie.

Za novými sankcemi stojí opět Bureau of Industry and Security (BIS), tedy americká obdoba našeho ministerstva obchodu a navazují na podobný seznam z května letošního roku.

Podle amerického ministra zahraničí, Mike Pompea, má změna pravidel zabránit společnosti a jejím dceřiným firmám v o obcházení amerických restrikcí. Američané také doplnili na svou černou listinu dalších 38 dceřiných společností, které pod Huawei spadají, celkem tak seznam obsahuje již 152 dceřiných společností čínského telekomunikačního giganta.

Nově výčet zahrnuje dceřiné firmy Huawei Cloud Computing Technology, Huawei Cloud Beijing, Huawei Cloud Dalian, Huawei Cloud Guangzhou, Huawei Cloud Guiyang Huawei Cloud Hong Kong, Huawei Cloud Shanghai, Huawei Cloud Shenzhen, Huawei OpenLab Suzhou, Wulanchabu Huawei Cloud Computing Technology, Huawei Cloud Argentina, Huawei Cloud Brazil, Huawei Cloud Chile, Huawei OpenLab Cairo, Huawei Cloud France, Huawei OpenLab Paris, Huawei Cloud Berlin, Huawei OpenLab Munich, Huawei Technologies Dusseldorf GmbH, Huawei OpenLab Delhi, Toga Networks, Huawei Cloud Mexico, Huawei OpenLab Mexico City, Huawei Technologies Morocco, Huawei Cloud Netherlands, Huawei Cloud Peru, Huawei Cloud Russia, Huawei OpenLab Moscow, Huawei Cloud Singapore, Huawei OpenLab Singapore, Huawei Cloud South Africa, Huawei OpenLab Johannesburg, Huawei Cloud Switzerland, Huawei Cloud Thailand, Huawei OpenLab Bangkok, Huawei OpenLab Istanbul, Huawei OpenLab Dubai a Huawei Technologies R&D UK.

Ředitel spotřebitelské divize Huawei Richard Yu již před tímto novým zpřísněním připustil, že firma bude muset kvůli sankcím z května nejspíše zastavit výrobu svých vlastních čipů Kirin, které se objevují v jejích hi-endových přístrojích. Těmi společnost původně nahradila čipy od amerického Qualcommu, které musela přestat používat po uvalení amerických sankcí v roce 2019.

Procesory Kirin pro ni vyráběl taiwanský gigant TSMC. To ale po zpřísnění sankcí v květnu již není možné, respektive by si na to u Američanů musela společnost obstarat speciální licenci. Vzhledem k tomu, že zbytek čipů vyrábí Huawei u taiwanského MediaTeku, který ale nedisponuje vlastními továrnami, ale čipy pouze navrhuje a následně je nechává vyrábět právě u TSMC, může být nyní ohrožen i tento kanál.