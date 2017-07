 »  Trump: USA bude s Ruskem spolupracovat na kybernetické bezpečnosti. Anebo ne

David Slížek

Americký prezident Donald Trump nepřestává fascinovat tím, jaké informace dokáže zveřejnit, aby je vzápětí sám zpochybnil nebo popřel. O víkendu se v sérii tweetů vrátil ke své schůzce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Mimo to, že se s Putinem údajně dohodl na příměří v některých částech Sýrie, Trump v sérii tweetů prohlásil, že s ruským protějškem diskutoval také o vytvoření „nedobytné“ kyberbezpečnostní jednotky, která by měla zabránit hackerským útokům na volební systémy a dalším negativním jevům.

Putin & I discussed forming an impenetrable Cyber Security unit so that election hacking, & many other negative things, will be guarded.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. července 2017

Vzhledem k tomu, že americké úřady právě prošetřují možné snahy Ruska o ovlivnění loňských prezidentských voleb právě prostřednictvím kyberútoků, vyvolalo prohlášení v USA dost udivené reakce.

Partnering with Putin on a "Cyber Security Unit" is akin to partnering with Assad on a "Chemical Weapons Unit". 2/3 — Marco Rubio (@marcorubio) 9. července 2017

Trump zároveň napsal, že na Putina „silně tlačil“ v otázce, zda se Rusko snažilo americké volby ovlivnit, a Putin to vehementně popřel.

O několik hodin později ale přišel obrat. Americký prezident v dalším tweetu řekl, že všechno je jinak. „Fakt, že jsem s prezidentem Putinem o kyberbezpečnostní jednotce diskutoval, neznamená, že si myslím, že vznikne. Nevznikne. Ale příměří bude,“ napsal.