 »  Trump vrací úder: francouzskou digitální daň prověříme a možná zavedeme odvetné tarify

Karel Wolf

Americký prezident Donald Trump nařídil přezkoumat právě schvalovaný navrh nové francouzské digitální daně pro velké internetové firmy, nelíbí se mu, že zasáhne vlivné americké společnosti.

Vyšetřování povede vládní agentura Office of the United States Trade Representative a bude se snažit zjistit, jestli takzvaná digitální daň, která ve velkém zasáhne americké technologické giganty, není ve skutečnosti diskriminační vůči americkým firmám. Pokud by tzv. vyšetřování § 301 podezření potvrdilo, zavedla by Amerika pravděpodobně odvetné tarify směrující na francouzské a evropské firmy.

Souvislosti: Francouzské Národní shromáždění schválilo návrh digitální daně

„Státy jsou v daňových otázkách suverénní. Takže z našeho hlediska je nemístné použít obchodní nástroj k útoku na suverénní stát,“ prohlásilo v reakci na tento krok francouzské ministerstvo financí pro agenturu Reuters.

Návrh nového zákona, který již schválila dolní komora francouzského parlamentu, bude dnes schvalovat francouzský Senát. Francouzský ministr financí, Bruno Le Maire, který za návrhem nového zákona stojí, prohlašuje, že zákon o digitální dani znovu nastolí fiskální spravedlnost vůči digitálním gigantům. Zákon má fungovat jen jako dočasné opatření, které se zruší v okamžiku, kdy se Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj podaří dojednat a prosadit mezinárodní podobu digitální daně.

Česká republika připravuje podobný návrh. V připomínkovém řízení se momentálně nalézá jeho podoba se sedmiprocentní digitální daní (francouzská varianta je „pouze“ 3%) pro velké internetové firmy. Té by měly podléhat internetové firmy s globálním obratem rovněž nad 750 milionů eur a zároveň lokálním obratem za uskutečněné zdanitelné služby v hodnotě minimálně 50 milionů korun.