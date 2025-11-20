Lupa.cz  »  Tržiště Allegro ve třetím čtvrtletí rostlo, v Česku prý stoupá počet lokálních nabídek

Tržiště Allegro ve třetím čtvrtletí rostlo, v Česku prý stoupá počet lokálních nabídek

Iva Brejlová
Dnes
Allegro Autor: Allegro
Allegro

Allegro uvádí, že na tomto tržišti v Česku ve třetím čtvrtletí roku přibylo o 80 % více lokálních nabídek. Online prodejce si v Česku, na Slovensku a v Maďarsku připsal celkově 70% nárůst uživatelů. Konkrétní čísla však skupina neuvádí. Online tržiště pohltilo v Česku mimo jiné Mall.cz a nyní zmiňuje, že pokračuje v jeho integraci.

Napříč všemi trhy se počet aktivních nakupujících meziročně zvýšil o 600 tisíc na 21,1 milionu. Mimo Polsko to bylo 4,2 milionu. O víc než polovinu na mezinárodních trzích stoupala hrubá hodnota zboží. Skupina také testuje asistenta založeného na umělé inteligenci, který má pomáhat s vyhledáváním, shrnutími produktů a kontextovými doporučeními.

Podle vedení firmy v domácím Polsku začíná nákup na online tržištích sedm z deseti zákazníků právě na Allegro, jak uvádí CEO skupiny Marcin Kuśmierz. Společnost deklaruje ambici stát se i v Česku, na Slovensku a v Maďarsku jedním z hlavních míst pro online nakupování.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

