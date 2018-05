 »  Tukanova BLate Night Show na Startovači vybrala peníze během prvního dne

Jan Sedlák

Na Startovači se daří dalšímu českému čistě internetovému pořadu. BLate Night Show, která je k dispozici na YouTube, se během prvního dne od spuštění crowdfundingové kampaně podařilo vybrat požadovaných 90 tisíc korun na natočení první šestidílné série. Kampaň je aktuálně na 113 procentech plnění.

Prozatím nejvíce z online videí na Startovači vybrala DVTV, která si přišla na téměř 2,2 milionu korun. Garáž.cz TV Show získala 1,4 milionu. Herní pořad Re-Play, který běží na Prima Cool a na YouTube, na nové studio posbíral 1,2 milionu korun.

BLate Night Show moderuje Mikoláš Tuček, který se dlouhodobě točí kolem časopisu Score nebo pořadu Re-Play. Na YouTube se poprvé objevila před čtyřmi měsíci a má za sebou dvanáct úvodních dílů. Nyní tedy vznikne regulérní první řada. Při 240 tisících korunách je pak slíbená další.

Tuček byl rovněž součástí týmu Infobaden TV, který rovněž na Startovači vybral přes půl milionu.

„BLate Night Show vzniklo jako projekt několika kamarádů, který ve volném čase (to jako utahaní večer po práci) jeli na pražské Ládví natáčet něco, co by mohlo být v jistém stavu opilosti nazýváno Johnem Oliverem v Česku,“ uvádí se v kampani.

„BLate Night Show je talk show a každý týden rozebírá témata, která trápí aktuální uživatele internetu. Technologie, kultura, politika, to všechno splývá v ucelená témata. V jednom díle komentujeme módní trendy a pojídání syrových kuřat, v dalším přiděláváme umělé penisy na sandály politiků a děláme z nich Péráka pro 21. století. Nikdy nevíte, co čekat.“