 »  Tuty chce pokračovat v regionální síti 8, o vstupu do DVB-T2 dále vyjednává

Jan Brychta

Na Den dětí, tedy 1. června, oslaví první narozeniny dětská televizní stanice Tuty. Jako novinku ohlásila klipovou hitparádu Tuty Chart, chystá se i zařazení do nabídky největšího tuzemského IPTV operátora O2 TV.

ROZHOVOR: Dětská televize Tuty chce do DVB-T2 vstoupit co nejdříve

V současné době by mělo mít Tuty naladěno kolem 35 procent tuzemských domácností. V průběhu letošního dubna se pak stanici podařilo dosáhnout v cílové skupině diváků od čtyř do čtrnácti let rekordního podílu na sledovanosti za měsíc, a to 0,82 procenta. „Děti tráví u pořadů naší televize v průměru jednu hodinu a šest minut,“ dodal Pavel Bouček, obchodní ředitel televize.



Autor: Tuty Obchodní ředitel dětské televize Tuty Pavel Bouček.

Bouček loni v říjnu také v rozhovoru pro server DigiZone avizoval zájem o co nejrychlejší vstup do přechodové DVB-T2 sítě. Na zájmu Tuty o vysílání ve standardu DVB-T2 se podle Boučka nic nemění, změnil se pouze časový rámec.