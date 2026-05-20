Tuzemský vyzyvatel velké čtyřky koupil českou IT firmu, tržby chce dostat na miliardu

Jan Sedlák
Dnes
RSM

V Česku v posledních letech vyrostla poradenská společnost RSM, která vytvořila konkurenci pro takzvanou velkou čtyřku, tedy Deloitte, EY, KPMG a PwC. Cílí hlavně na menší a střední firmy, rodinné podniky nebo startupy. Zároveň provozuje technologickou divizi zaměřenou na kyberbezpečnost, integraci ERP a podobně. RSM teď opět posílí, koupila totiž českou společnost Advent zaměřenou na docházkové systémy a kontrolu přístupů.

Hlavním produktem Adventu je systém PowerKey, který lze propojit s řadou mzdových systémů, podporuje RFID a biometriku a nasazení je v asi 1 800 společnostech.

RSM v Adventu získala stoprocentní podíl od dřívějšího majitele Michala Kreidla, který ve firmě zůstává a bude se podílet na vedení. Firma se nově jmenuje RSM HR Services CZ.

“Trh s kontrolou přístupů a pracovní doby roste celosvětově meziročně asi osmiprocentním tempem. V Česku je tento trend podobný, táhne ho především tlak na efektivitu i bezpečnost. Pro nás se tak PowerKey stane klíčovým doplňkem všech služeb, které v oblasti HR nabízíme,” uvedla Monika Marečková, řídící partnerka RSM.

RSM loni v Česku a na Slovensku udělala tržby 649 milionů korun s meziročním růstem 17 procent. Asi 43 procent obratu dělá technologická divize. Podnik by rád do konce dekády vytáhl obrat na miliardu korun.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

