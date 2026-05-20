Tuzemský vyzyvatel velké čtyřky koupil českou IT firmu, tržby chce dostat na miliardu

V Česku v posledních letech vyrostla poradenská společnost RSM, která vytvořila konkurenci pro takzvanou velkou čtyřku, tedy Deloitte, EY, KPMG a PwC. Cílí hlavně na menší a střední firmy, rodinné podniky nebo startupy. Zároveň provozuje technologickou divizi zaměřenou na kyberbezpečnost, integraci ERP a podobně. RSM teď opět posílí, koupila totiž českou společnost Advent zaměřenou na docházkové systémy a kontrolu přístupů.
Hlavním produktem Adventu je systém PowerKey, který lze propojit s řadou mzdových systémů, podporuje RFID a biometriku a nasazení je v asi 1 800 společnostech.
RSM v Adventu získala stoprocentní podíl od dřívějšího majitele Michala Kreidla, který ve firmě zůstává a bude se podílet na vedení. Firma se nově jmenuje RSM HR Services CZ.
“Trh s kontrolou přístupů a pracovní doby roste celosvětově meziročně asi osmiprocentním tempem. V Česku je tento trend podobný, táhne ho především tlak na efektivitu i bezpečnost. Pro nás se tak PowerKey stane klíčovým doplňkem všech služeb, které v oblasti HR nabízíme,” uvedla Monika Marečková, řídící partnerka RSM.
RSM loni v Česku a na Slovensku udělala tržby 649 milionů korun s meziročním růstem 17 procent. Asi 43 procent obratu dělá technologická divize. Podnik by rád do konce dekády vytáhl obrat na miliardu korun.