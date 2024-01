TV Barrandov má do měsíce předložit ozdravný plán

Autor: Filip Rožánek

Televize Barrandov má kvůli exekuci zablokované bankovní účty. Nyní však podle Deníku N získala dočasnou ochranu před klíčovým dlužníkem. Její podmínkou je, že do měsíce musí předložit plán s řešením dluhů.





Podle deníku (paywall) Městský soud v Praze v pondělí umožnil televizi Barrandov individuální moratorium. To je novinka zavedená do české legislativy teprve loni v září. V praxi to znamená pozastavení exekucí, firma ale musí prokázat, že přijala taková opatření, která ji udrží v provozu a umožní jí splácet dluhy.





Na zpracování ozdravného projektu má Barrandov lhůtu jednoho měsíce. Musí ho potom schválit většina věřitelů, jinak televize znovu spadne do exekucí.