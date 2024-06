TV Barrandov má reorganizační plán, přijala ho většina věřitelů

Autor: Filip Rožánek

Zadlužená TV Barrandov na sebe podala insolvenční návrh a žádá soud o povolení reorganizace. Nový vlastník věří, že jeho strategie bude pro věřitele výhodnější než konkurz.





Televizi má teď úplně pod kontrolou brněnský podnikatel Jan Čermák. S připraveným ozdravným plánem souhlasila věřitelé, kteří dohromady reprezentují 73 % pohledávek. Patří mezi ně například České Radiokomunikace a jejich dceřiná firma Czech Digital Group.

Podle dokumentů doručených na soud je TV Barrandov v platební neschopnosti a je předlužená, protože výše dluhů přesahuje hodnotu majetku. Celkové dluhy byly na konci května 996 203 927,70 Kč. Ze znalecké zprávy přiložené k reorganizačnímu plánu vyplývá, že hodnota majetku je 80,8 milionu Kč a stanice má záporný vlastní kapitál (-24,8 milionu Kč).

Reorganizace by měla přinést víc peněz než konkurz, který by podle zpracovaného odhadu pokryl jen 0,53 % závazků. Reorganizační plán zajistí, že „každý věřitel v reorganizaci získá plnění, jehož celková současná hodnota bude ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkurzem“.

Reorganizační plán počítá s vypořádacím úvěrem od investora, díky kterému bude možné restrukturalizované pohledávky věřitelů vypořádat, a také s kapitálovým vstupem investora, který umožní pokračování provozu televizní stanice.