TV Barrandov nasazuje podzimní schéma. Nechybí Babica a SeXoňa

Filip Rožánek
Včera
2 nové názory

Celoplošná televize Barrandov přechází od 1. září na podzimní schéma. Vždy v pondělí večer představí slavné osobnosti očima režiséra Víta Olmera. Každé úterý nechá soutěžit komiky ve vědomostním kvízu. Nové hosty přivítá středeční show Tomáše Magnuska i sobotní povídání Aleše Cibulky. Ve čtvrtek bude Josef Klíma vzpomínat na kauzy z 90. let minulého století a ve víkendovém vysílání se objeví noční erotický pořad se Soňou Edde.

Pondělní Olmerův cyklus Den s osobností bude na pozadí jednoho dne sledovat osudy výrazných tváří Česka. Hned v prvním díle jeho manželka Simona Chytrová vyzpovídá herce Václava Vydru, za týden přijde na řadu Ivo Šmoldas, jiná epizoda představí kardiologa Petra Neužila.

V úterní show Vím, že nic nevím se proti sobě postaví tři komici a dva hosté. „Tipování, improvizace a absurdní logika jsou jedinými zbraněmi proti otázkám z říše náhodných faktů,“ popisuje TV Barrandov.

Středeční večerní program zajistí Talk show Tomáše Magnuska, která staví na kontrastu mladé a starší generace známých osobností. Novinář Josef Klíma v nových dílech cyklu Jak jsem přežil devadesátky vypráví o tajných schůzkách s mafiány, o rozhovorech s lidmi, jako byli Ivan Jonák, orličtí vrazi nebo Radovan Krejčíř, a také o tom, jak se měnilo české podsvětí.

Páteční a sobotní noc se TV Barrandov rozhodla vyhradit erotickému žánru. V pátek pokračuje v reprízách retro filmů s Emanuelou, aktuálně je to americká série Emanuela ve vesmíru z roku 1994. Mimozemská civilizace se v ní snaží pochopit lidskou lásku a sexualitu.

V sobotu po desáté večer bude od 6. září nový původní erotický pořad SeXoňa. „Moderátorka Soňa Edde bez zábran nahlíží pod peřiny ‚běžných‘ lidí i těch, jejichž touhy bourají tabu. Pikantní rozhovory, neotřelé reportáže, poradna, a mnoho dalšího. SeXoňa pobaví, poučí a zaručeně rozpálí – ale vždy s vtipem a vkusem,“ slibuje TV Barrandov.

Víkendové podvečery patří premiérovým dílům Vaření s Jirkou Babicou, což jsou podle programu „jednoduché a chutné recepty s tím, co máte doma“. Ve všední dny odpoledne pokračuje soutěž Šťastná 7 a na obrazovky se vrací také hrané policejní zásahy Policie Delta.

Zadlužená TV Barrandov loni změnila majitele a nové vedení by chtělo do konce letošního roku zvýšit její průměrný podíl na sledovanosti na 5 %. V červenci dosahovala průměrného celodenního podílu 2,25 % v cílové skupině diváků starších 15 let. Do insolvenčního řízení se 18. srpna rozhodlo vstoupit Městské státní zastupitelství v Praze, kde má věc na starosti státní zástupkyně Zuzana Šarochová. Mluvčí žalobců však na doplňující dotazy redakce nereagoval a není tedy jasné, proč se tuto kompetenci rozhodli využít.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

