TV Barrandov porušuje licenci, o víkendu nevysílá politickou talk show

Autor: TV Barrandov

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání upozornila televizi Barrandov na porušení licenčních podmínek. V licenci z května 2013 se stanice zavázala, že bude každý den v hlavním vysílacím čase zařazovat politickou talk show. Z monitoringu vysílání od 5. září do 19. září 2022 ale vyplynulo, že to nedodržuje.





V uvedeném období byla na programu Aréna Jaromíra Soukupa (respektive její předvolební varianta) pouze od pondělí do pátku. V sobotu a v neděli tento pořad či jeho obdoba ve vysílání chyběly.





Mediální regulátor proto stanovil lhůtu na nápravu v délce 90 dnů od doručení upozornění. Pokud by televize nadále neplnila licenční podmínky, vystavila by se podle vysílacího zákona hrozbě pokuty od 10 000 Kč do 5 000 000 Kč.