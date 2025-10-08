Lupa.cz  »  TV Barrandov přestane natáčet Sejdeme se na Cibulce. Chce odvážnější program

TV Barrandov přestane natáčet Sejdeme se na Cibulce. Chce odvážnější program

Filip Rožánek
Dnes
Budova TV Barrandov Autor: Filip Rožánek

Televize Barrandov mění své programové schéma a ukončí výrobu sobotního pořadu Sejdeme se na Cibulce. Cílem těchto změn je podle vyjádření stanice posílit sledovanost u diváků ve věkových skupinách 15–69 a 15–54 let. Nově se chce televize více zaměřit na reality show a formáty s lehce erotickým obsahem.

Jako příklady pořadů, které odpovídají novému směřování, televize uvádí noční show SeXoňa či hrané policejní zásahy Policie Delta. Ukončení výroby pořadu Sejdeme se na Cibulce stanice zdůvodnila tím, že již neodpovídá jejímu současnému programovému zaměření.

Programový ředitel Roman Mrázek řekl, že cílem je nabídnout divákům „atraktivní, svěží a odvážnější“ program. „Věříme, že právě pestřejší nabídka žánrů zaměřených více na lehkou erotiku, vztahy a realitu každodenního života zvýší jejich zájem o náš program,“ sdělil Mrázek v tiskovém prohlášení.

Vedení TV Barrandov usiluje o zvýšení průměrného podílu na televizním trhu. Podle dřívějších prohlášení by stanice chtěla do konce roku oslovovat kolem 5 % diváků. V srpnu byla podle dat ATO-Nielsen její průměrná celodenní sledovanost ve věkové skupině 15–54 let 1,05 % a v září 1,0 %. V obecné cílové skupině diváků starších 15 let byla srpnová sledovanost 2,16 % a v září 2,0 %. 

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

