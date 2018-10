 »  TV Barrandov vykázala podruhé za sebou zisk, dolů ji ale mohou táhnout jiné pohledávky

Jan Brychta

Podle závěrů poslední valné hromady akciové společnosti Barrandov Televizní Studio, která stojí za stejnojmennou skupinou televizních kanálů, vykázala mateřská firma v loňském roce zisk lehce přesahující sedm milionů korun. Stalo se tak již podruhé v historii televizní skupiny Barrandov, když za rok 2016 vykázala zisk necelých 24 milionů korun. Oficiální účetní závěrku ani výroční zprávu za loňský rok zatím televize nezveřejnila.

Do roku 2015 se ale účetní výsledky televize nesly ve znamení záporných čísel, dosahujících leckdy desetimilionových hodnot. V roce 2015 se například jednalo o více než třicet milionů korun. Navíc televizní skupina Barrandov je dceřinnou společností vydavatelství Empresa Media, které v ní drží 99,97 procent akcií. To za poslední zveřejněné období, tedy rok 2016, vykázalo ztrátu 42 milionů korun.

Nejvýkonnějším členem mediálního impéria podnikatele Jaromíra Soukupa tak zůstává mediální skupina Médea, která v posledním auditovaném roce 2016 vydělala před zdaněním skoro sedmdesát milionů korun. Skupina Médea také sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejširší, do které kromě mediální agentury Médea a přidružených komunikačních firem patří i kompletní portfolium vydavatelství Empresa Media. Menšinový podíl 49 procent v něm nadále patří čínské státní společnosti CITIC, která ho převzala od jiné čínské společnosti CEFC.

Kolik dělají pohledávky?

Podle zjištění serveru Ecofin.cz ale do finanční kondice Soukupova impéria brzy promluví i jiní hráči než čínská státní firma. Citovaný server uvádí konkrétně podnikatele Daniela Křetínského, kterému kromě Energetického a průmyslového holdingu nebo pražské Sparty patří třeba vydavatelství Czech News Center, tisknoucí nejčtenější tuzemský deník Blesk. Právě Křetínský by měl podle informací serveru Ecofin vlastnit pohledávky televize Barrandov v celkové výši až tři sta milionů korun.

Citovaný článek zmiňuje i další pohledávky televizní skupiny Barrandov, které by v hodnotě šedesáti milionů korun měla držet televize Nova a také televize Prima, jejíž pohledávka u Barrandova by měla vyjít na čtyřicet milionů korun. Tyto pohledávky by mohly Křetínskému při převzetí televize Barrandov pomoci při zvyšování tlaku na jeho současného majitele.

Anonymní facebookový účet Director´s Diary, který se dění v Soukupově mediální říši příležitostně věnuje a publikuje na pohled zasvěcené informace, dokonce uvádí, že dluh televize Barrandov vůči Nově už dosáhl osmdesáti milionů korun.