Lupa.cz

TV Barrandov zatím funguje dál. Vysílací rada se jí ale chystá odebrat licence na tematické kanály

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Zpravodajství TV Barrandov - Veronika Farářová Autor: TV Barrandov
Veronika Farářová, moderátorka pořadu Naše zprávy na TV Barrandov

Všechny kanály televize Barrandov pokračují ve vysílání i po středečním opatření soudu, který rozhodl o ukončení provozu zadlužené společnosti Barrandov Televizní Studio. Podle generální ředitelky Andrey Mii Geyer se televize snaží udržet prostor pro možný vstup investora. Souběžně Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila řízení o odnětí licencí pro programy Barrandov Krimi a Barrandov Kino.

Ředitelka označila rozhodnutí soudu za očekávatelné. „Ukončení provozu společnosti Barrandov Televizní Studio už probíhá. TV pokračuje zatím ve vysílání pomocí společnosti S-24 Akvizice II, protože při případném vstupu investora, resp. koupi podniku či jeho části, by to mohlo přinést vyšší plnění pro věřitele,“ uvedla. Tento postup podle ní další budoucí vývoj nepředjímá.

Bez odpovědi ponechala dotaz, jak je to s výpovědí smlouvy na pronajaté prostory, které televize využívá. Na blížící se ukončení pronájmu upozornil insolvenční správce.

Případem TV Barrandov se tento týden zabývala také Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. V dnešní tiskové zprávě informovala, že vzala na vědomí přeměnu reorganizace provozovatele v konkurs a zahájila s ním řízení o odnětí licencí na programy Barrandov Krimi a Barrandov Kino. Jde celkem o čtyři oprávnění, protože každý z kanálů má licenci k terestrickému a k satelitnímu vysílání. Provozovatel je získal v únoru 2015. Rada postupuje podle vysílacího zákona, který prohlášení konkursu uvádí jako důvod k odnětí licence.

Soud o ukončení provozu rozhodl ve středu 27. května na návrh insolvenčního správce Davida Jánošíka. Podle něj se provoz vysílatele stal ekonomicky neudržitelným kvůli propadu reklamních tržeb a rostoucím nákladům. Podrobnosti přinesla předchozí aktualita. Úpadek společnosti soud zjistil v červenci 2024 a nejprve povolil jeho řešení reorganizací, kterou ale 23. dubna přeměnil v konkurs.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Předplatíte si nový web Václava Moravce?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Propouštění kvůli AI je účetní trik, ne návratnost investic

Václav Moravec spustil placený web

Škola bez učitelů a školného boří mýty o výuce IT

Jak se zdravotníci připravili na pacienta s podezřením na ebolu

Švýcarsko jako realitní ráj pro české investory

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Česko chce vytvořit náhradu WhatsAppu či Signalu

JMHZ stále vykazuje chyby. Účetní píšou petice

Na zaplacení daně z nemovitostí zbývá týden. Kde se změnila?

Změny v DPH od roku 2027: konec Lex Ferrari i výhody pro věřitele

Menopauza nejdou jen návaly a kila navíc. Roste riziko nemocí

Test: Kia K4 vypadá moderně, ale vzpomíná na staré dobré časy

Legendární Kachna jako EV s cenou pod 360 tisíc korun

Rodičovská za 400 tisíc: Výkřik do tmy, který porodnost nezachrání

Jak bude vypadat a fungovat EET 2.0? Přinášíme podrobný přehled

Uvnitř největšího bezemisního závodu Schneider Electric v Evropě

Microsoft obnovil řadu Surface for Business, cena však narostla

Podívejte se na nejstarší mobilní vysílače v Brně

Jednotné hlášení: Stát si zatím vytěžuje data, náklady nesou firmy

Jak mohou zaměstnanci ohrozit firemní data i GDPR

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).