TV Nova na podzim: opět Tvoje tvář má známý hlas, novinkou bude svatební show

Televize Nova prostřednictvím krátké internetové tiskové konference představila pilíře svého podzimního programu. Sobotní hlavní vysílací čas obsadí další sezona pořadu Tvoje tvář má známý hlas, na pozici moderátora však Ondřeje Sokola vystřídá herec Vladimír Polívka. Sokol naopak usedne společně s Evou Burešovou a Alešem Hámou do poroty.

Do úterního prime time se přesouvá kuchařská reality show MasterChef Česko, která tak nahradí Ordinaci v růžové zahradě. Lékařský romantický seriál však zůstane v programu ve čtvrtek večer a Nova odvysílá dva díly za sebou.

Každé pondělí pokračuje kriminální seriál Specialisté. Do vysílání se vrací reality show Výměna manželek, ta bude každou středu večer. Naváže na ni dokumentární reality show Malé lásky z plzeňské porodnice.



Autor: TV Nova Programové schéma TV Nova, podzim 2020

Později během podzimu Nova zařadí nové díly pořadu Utajený šéf. Chystá do vysílání také svatební sociální experiment Married at First Sight. Český název ještě nemá. Nezadaní odvážlivci, kteří v minulosti vyzkoušeli všechny možné způsoby seznámení, avšak stále nenašli svůj protějšek, tentokrát přenechají výběr odborníkům, kteří z nezadaných zájemců vytvoří po náročných testech páry. Ty se spolu poprvé uvidí až před oltářem.

Začátky vysílání pořadů: