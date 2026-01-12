Lupa.cz  »  TV Nova ohlásila změny v marketingu, má nového šéfa komunikace

TV Nova ohlásila změny v marketingu, má nového šéfa komunikace

Filip Rožánek
Včera
Michal Prokeš Autor: TV Nova
Ředitel komunikace skupiny Nova Michal Prokeš

Novým ředitelem korporátní a produktové komunikace skupiny Nova je Michal Prokeš. Ve funkci střídá dosavadní šéfku komunikace Barboru Dlabáčkovou, která v souvislosti s reorganizací marketingového oddělení ze společnosti odchází.

Televize o personálních změnách informovala v pondělní tiskové zprávě. „Firemní cíle, strategie i cesty k jejich naplnění procházejí napříč Skupinou Nova důkladnou revizí. V návaznosti na to společnost přistoupila k zpřehlednění a optimalizaci činnosti v oblasti marketingu. Věřím, že tyto změny přispějí k dalšímu rozvoji značky a k ještě intenzivnějšímu zaměření na diváka,“ řekl k tomu Jakub Folauf, ředitel marketingu TV Nova. 

„V rámci restrukturalizace marketingového oddělení dochází k přesunům jednotlivých agend, případně k jejich sloučení,“ dodal Folauf. Barboře Dlabáčkové poděkoval za její dlouholetý přínos a nasazení. V TV Nova pracovala od listopadu 2020.

Nový ředitel komunikace Michal Prokeš je absolventem Univerzity J. E. Purkyně, profesní zkušenosti z oblasti PR a komunikace sbíral nejprve v agentuře Native PR. Sedm let působil v České televizi na různých pozicích včetně Vedoucího komunikace a vnějších vztahů, následně vedl komunikaci Nadace České spořitelny. Od roku 2021 pracuje v TV Nova, kde doposud zastával funkci Head of Product PR. V roce 2025 si vyzkoušel roli kreativního producenta a stál za sérií Studna. 

