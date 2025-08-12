Nova a Oneplay představily podzimní program. Seriály doplní investiční reality show

Televizní skupina Nova představila programové novinky pro podzimní sezónu 2025, které se objeví jak na hlavní stanici, tak na streamovací platformě Oneplay. Diváci se mohou těšit na nové seriály, pokračování zavedených formátů i nové tváře v populárních soutěžích.
Hlavní dramatickou novinkou bude rodinný seriál s komediálními prvky nazvaný Bratři a sestry od tvůrců Radka Bajgara a Mirky Zlatníkové. Děj se bude odehrávat v malém městě, kde jeden test DNA odhalí skrytá tajemství a zásadně ovlivní vztahy mezi místními obyvateli. Nova tomuto seriálu vyhradí úterní a čtvrteční prime time, první epizoda bude 26. srpna.
Dalším premiérovým počinem během podzimu bude osmidílná série Milionáři z produkce Tomáše Hoffmana, která se zaměří na osudy skupiny přátel a kolegů po nečekané výhře v loterii.
Na obrazovky se vrací také kriminální seriál Kriminálka Anděl, jehož tým posílí herci Jiří Dvořák a Marta Dancingerová. Sedmá série bude vždy v pondělí večer od 25. srpna.
Své 21. výročí vysílání oslaví dlouholeté seriály Ulice a Ordinace v růžové zahradě 2 (ta se však už několik let vysílá pouze na Oneplay). Pokračovat bude rovněž improvizační show Možné je všechno!. Změna nastane v populární vědomostní soutěži Na lovu, kde se do role jednoho z lovců zařadí moderátor Libor Bouček pod přezdívkou Žolík.
V oblasti reality show Nova uvede nové řady formátů Hell’s Kitchen (tentokrát bude hlavní tváří šéfkuchař Jan Punčochář), seznamovací show Love Island a Bachelor. Hell's Kitchen bude každou středu večer od 27. srpna.
Novinkou v tomto segmentu bude soutěž Jáma lvová, ve které bude pětice investorů posuzovat podnikatelské nápady a hledat nové talenty pro své investice. Na obrazovky se tak po letech vrací formát, který vysílala Česká televize pod názvem Den D. První epizoda bude ve středu 27. srpna v programovém okně navazujícím na Hell's Kitchen, tedy přibližně v deset večer.
Streamovací služba Oneplay rozšíří svou nabídku o dva dokumentární seriály. První z nich, Případy Jiřího Markoviče, se zaměří na příběh legendárního kriminalisty. Druhý, Slovan Liberec: Zpátky na vrchol, poskytne pohled do zákulisí fungování fotbalového klubu. V oblasti hrané tvorby představí Oneplay šestidílný komediální seriál Štěstíčku naproti v režii Marka Najbrta, jehož děj se bude točit kolem korupčního skandálu ve fotbalovém prostředí.
Programová ředitelka TV Nova a Oneplay, Silvia Majeská, uvedla, že strategickým cílem je vyprávět silné a divácky relevantní příběhy napříč žánry a platformami. „Naší největší devízou zůstává důvěra, kterou jsme v posledních letech navázali s nejrespektovanějšími tvůrci na trhu,“ dodala Majeská.