TV Nova vydává dluhopisy, peníze použije na rozvoj Oneplay

Televize Nova se obrací na veřejnost s nabídkou investice do jejího budoucího rozvoje. V pondělí 29. září 2025 oznámila, že vydává dluhopisy, jejichž prostřednictvím si chce od investorů půjčit jednu miliardu korun. V případě velkého zájmu je připravena si půjčit až čtyři miliardy. Peníze plánuje využít na rychlejší rozvoj svého televizního vysílání a streamovací platformy Oneplay.
Minimální investice je stanovena na 10 000 Kč, což odpovídá hodnotě jednoho dluhopisu. Nova tak cílí nejen na velké investory, ale i na své diváky a drobnější střadatele, kteří chtějí zhodnotit své úspory. Nova bude po dobu čtyř let vyplácet pevný roční úrok ve výši 5,40 %. Po uplynutí této doby, konkrétně 31. října 2029, vrátí investorům jejich původní vklad v plné výši.
Finanční detaily k emisi dluhopisů jsou na stránkách PPF banky.
Nabídka dluhopisů bude probíhat po dobu tří týdnů, a to od 29. září do 17. října 2025. Zájemci si je mohou pořídit prostřednictvím internetového a mobilního bankovnictví Air Bank nebo v rámci privátního bankovnictví PPF banky. Obě tyto finanční instituce, které patří do stejné skupiny PPF jako samotná TV Nova, emisi zajišťují. Celý proces byl schválen Českou národní bankou, která dohlíží na finanční trh.
Vydávání dluhopisů je pro firmy běžným způsobem, jak získat finanční prostředky na nové projekty, aniž by si musely brát klasický bankovní úvěr. Pro investory může být taková nabídka zajímavou alternativou ke spořicím účtům, nese s sebou ale také určitou míru rizika, jako každá investice do korporátních cenných papírů.
Detaily emise dluhopisů TV Nova
|
Emitent
|
TV Nova s.r.o.
|
Typ a forma
|
Emise zaknihovaných dluhopisů vydaných v rámci programu s registrací v CDCP Praha
|
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu
|
10.000 Kč
|
Minimální obchodovatelné množství
|
10.000 Kč
|
Celková Jmenovitá hodnota
|
1.000.000.000 Kč s možností navýšení až na 4.000.000.000 Kč
|
Nabídkové období
|
29. 9. 2025–17. 10. 2025, první fáze veřejné nabídky
|
Datum emise
|
31. 10. 2025
|
Datum splatnosti
|
31. 10. 2029 (4 roky)
|
Předčasná splatnost
|
Není možná
|
Kupón
|
Fixní 5,40 % per annum
|
Emisní cena
|
100 % Jmenovité hodnoty
|
Cena při splatnosti
|
100 % Jmenovité hodnoty při splatnosti
|
Manažeři
|
Air Bank a.s. a PPF banka a.s.
|
Aranžér a Administrátor
|
PPF banka a.s.