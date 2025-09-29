Lupa.cz  »  TV Nova vydává dluhopisy, peníze použije na rozvoj Oneplay

TV Nova vydává dluhopisy, peníze použije na rozvoj Oneplay

Filip Rožánek
Dnes
Oneplay Autor: TV Nova
Platforma Oneplay vznikla sloučením služeb Voyo a O2 TV, do kampaně využila například fotbalistu Petra Čecha.

Televize Nova se obrací na veřejnost s nabídkou investice do jejího budoucího rozvoje. V pondělí 29. září 2025 oznámila, že vydává dluhopisy, jejichž prostřednictvím si chce od investorů půjčit jednu miliardu korun. V případě velkého zájmu je připravena si půjčit až čtyři miliardy. Peníze plánuje využít na rychlejší rozvoj svého televizního vysílání a streamovací platformy Oneplay.

Minimální investice je stanovena na 10 000 Kč, což odpovídá hodnotě jednoho dluhopisu. Nova tak cílí nejen na velké investory, ale i na své diváky a drobnější střadatele, kteří chtějí zhodnotit své úspory. Nova bude po dobu čtyř let vyplácet pevný roční úrok ve výši 5,40 %. Po uplynutí této doby, konkrétně 31. října 2029, vrátí investorům jejich původní vklad v plné výši.

Finanční detaily k emisi dluhopisů jsou na stránkách PPF banky.

Nabídka dluhopisů bude probíhat po dobu tří týdnů, a to od 29. září do 17. října 2025. Zájemci si je mohou pořídit prostřednictvím internetového a mobilního bankovnictví Air Bank nebo v rámci privátního bankovnictví PPF banky. Obě tyto finanční instituce, které patří do stejné skupiny PPF jako samotná TV Nova, emisi zajišťují. Celý proces byl schválen Českou národní bankou, která dohlíží na finanční trh.

Vydávání dluhopisů je pro firmy běžným způsobem, jak získat finanční prostředky na nové projekty, aniž by si musely brát klasický bankovní úvěr. Pro investory může být taková nabídka zajímavou alternativou ke spořicím účtům, nese s sebou ale také určitou míru rizika, jako každá investice do korporátních cenných papírů.

Detaily emise dluhopisů TV Nova

Emitent

TV Nova s.r.o.

Typ a forma

Emise zaknihovaných dluhopisů vydaných v rámci programu s registrací v CDCP Praha

Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu

10.000 Kč

Minimální obchodovatelné množství

10.000 Kč

Celková Jmenovitá hodnota

1.000.000.000 Kč s možností navýšení až na 4.000.000.000 Kč

Nabídkové období

29. 9. 2025–17. 10. 2025, první fáze veřejné nabídky

Datum emise

31. 10. 2025

Datum splatnosti

31. 10. 2029 (4 roky)

Předčasná splatnost

Není možná

Kupón

Fixní 5,40 % per annum

Emisní cena

100 % Jmenovité hodnoty

Cena při splatnosti

100 % Jmenovité hodnoty při splatnosti

Manažeři

Air Bank a.s. a PPF banka a.s.

Aranžér a Administrátor

PPF banka a.s.
