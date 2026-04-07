TV Nova znovu bojuje proti hejtům. Tváří projektu je i novinářka Zdislava Pokorná

Televize Nova pokračuje v kampani Hejt není názor, která upozorňuje na problém nenávistných komentářů na sociálních sítích. První vlna proběhla před dvěma lety. Nový spot režírovala dokumentaristka Marie Magdalena Kochová a produkci zajistila společnost Barletta.
Tvářemi kampaně se stali herci Jiří Langmajer, Sandra Nováková, Martha Issová, Patricie Solaříková a Karolína Lipowská, moderátoři Snídaně s Novou Kateřina Pechová a Dominik Vršanský a novinářka Zdislava Pokorná z Deníku N.
Ve spotu nejprve čtou před kamerou skutečné nenávistné zprávy, které běžně dostávají – od vulgárních nadávek přes výhrůžky až po přání smrti. Poté autory těchto zpráv kontaktují a pozvou je na osobní setkání. Na schůzku se nepřišel nikdo.
„Hejty, které v kampani zveřejňujeme, jsou reálné zprávy, které dostávají herci, herečky, zkrátka veřejně známé osoby. Jejich autorům jsme nabídli možnost přijít a říct to osobně, do očí. Nikdo ale nepřišel. Právě v tom je podstata celé kampaně,“ uvedla producentka Maja Hamplová z Barletty.
„Silné pro mě bylo i samotné natáčení, na které jsme pro jistotu přizvali ochranku pro případ, že by se někdo z autorů těch zpráv přece jen rozhodl dorazit. Práce na kampani mi ale připomněla ještě něco širšího: podobné zprávy nedostávají jen herci a herečky, ale i úplně běžní lidé – vaše máma, sestra, brácha nebo kdokoli další. A zatímco ti, kdo je píšou, mohou postupně ztratit cit pro to, jak strašně zraňující jejich slova jsou, pro člověka na druhé straně je to pokaždé skutečně bolestivý zásah,“ dodala.
Na kampani TV Nova spolupracuje s neziskovými organizacemi Safezona, Linka bezpečí a Nepanikař, které se zabývají tématem duševního zdraví a kyberšikany, zejména u mladých lidí.
Ředitelka Safezony Marie Froulíková k tomu říká: „Sociální sítě jsou pro dnešní mladou generaci přirozeným prostředím. Bohužel se v nich čím dál častěji setkávají s fenoménem, na který nikdo z nás není dopředu připraven – s vlnou nenávisti a kyberšikanou. V Safezoně víme, že jeden ‘hate’ v komentářích není jen text na obrazovce. Pro adresáta může znamenat hluboký zásah do psychického zdraví, vyvolat úzkosti, ztrátu sebevědomí nebo pocity izolace.“
Osobní zkušenost s online nenávistí popsala herečka Sandra Nováková, jedna z účinkujících spotu. „Sama jsem se stala obětí výrazné vlny hejtu ve chvíli, kdy jsem v seriálu Ulice převzala roli po Šárce Vaculíkové. Část diváků tu změnu nepřijala a svou nespokojenost začala velmi osobním a často zraňujícím způsobem směřovat vůči mně,“ popsala Nováková s tím, že dlouhodobý tlak se podepsal na jejím psychickém stavu a v jednu chvíli začala zpochybňovat, zda chce v seriálu pokračovat. „Kritika je v pořádku, patří k téhle práci, ale ve chvíli, kdy se z ní vytratí respekt, už to není dialog – je to útok,“ dodala.
Moderátor a komik Dominik Vršanský, další z tváří kampaně, šel ještě dál a ze sociálních sítí se stáhl úplně. „Upřímně nevěřím, když někdo říká, že se ho hejty žádným způsobem netýkají. I psychicky odolný jedinec může mít Achillovu patu, o kterou hejt zavadí. I když byl původně myšlený třeba úplně jinak,“ upozornil Vršanský. O životě bez sociálních sítí řekl: „Člověk nevnímá jen hejty mířené na sebe, ale celkovou toxicitu a podrážděnost. Vybral jsem si život mimo tohle prostředí a je to, jako byste najednou žili v úplně jiném světě.“
Moderátorka Kateřina Pechová se do kampaně zapojila s tím, že díky anonymnímu prostředí internetu si lidé myslí, že mohou druhé urážet nebo jim vyhrožovat. „Nikdo nemá právo soudit vzhled druhých, to, jak žijí, jakou mají orientaci nebo v jaké životní situaci se právě nacházejí,“ řekla.