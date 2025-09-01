Střídání ředitelů v televizi Prima. Marka Singera nahradil Lukáš Kubát

Mediální skupina Prima oznámila personální změny ve svém vedení, které mají urychlit digitální transformaci společnosti. Operativní řízení skupiny a dohled nad realizací dlouhodobé strategie přebírá dosavadní finanční ředitel Lukáš Kubát.
Dlouholetý šéf Marek Singer se bude věnovat především strategickému rozvoji, inovacím a partnerstvím.
„Po sedmnácti letech předávám štafetu v řízení skupiny. Z jednoho televizního kanálu jsme za sedmnáct let vybudovali největší český multimediální dům s konsolidovanými výsledky dosahujícími téměř sedm miliard korun. Ovšem pokračující zásadní transformace mediálního chování diváků i posluchačů nás motivují, že právě teď, na vrcholu, je ten správný okamžik udělat zásadní změnu a svěřit každodenní řízení další generaci,“ komentoval personální změny Marek Singer.
Marek Singer zůstává předsedou boardu a jeho manažerská role se nyní označuje jako generální ředitel/chairman. Lukáš Kubát je místopředsedou boardu a výkonným ředitelem (CEO). Dalšími členy nejužšího vedení jsou investiční ředitel Jaroslav Hrabovský, komerční ředitel Jan Čadek, technologický ředitel Josef Stránský a nový finanční ředitel Jan Dosoudil.
„Mou prioritou bude schopnost rychle reagovat na změny mediálního prostředí a podporovat tým v adaptaci na nové výzvy. Digitalizace přináší zásadní změny ve zvyklostech diváků i nové způsoby monetizace – a v tom vidím velkou příležitost pro další rozvoj našich online platforem,“ prohlásil Lukáš Kubát.
Marek Singer stojí v čele skupiny Prima od března 2014, přičemž na postu výkonného ředitele působil již v letech 2008–2013. Během svého vedení transformoval Primu z jedné televizní stanice na multimediální dům se všemi hlavními mediatypy. Před svým působením na Primě zastával manažerské pozice ve společnostech Unilever, Masterfoods či Karlovarské minerální vody.
Lukáš Kubát působil doposud na pozici finančního ředitele skupiny Prima. Svou kariéru zahájil ve společnostech Ernst & Young a Deloitte. Před nástupem na Primu pracoval deset let ve společnosti CME, kde se věnoval korporátní strategii a monetizaci obsahu na trzích střední a východní Evropy.
Jan Dosoudil doposud zastával pozici zástupce finančního ředitele skupiny Prima. Své bohaté zkušenosti z oblasti financí a controllingu získal během svého působení v developerské společnosti, kde vedl controlling a reporting. Podstatnou část své kariéry strávil ve společnosti EY, kde působil na manažerských pozicích v auditu jak v Praze, tak v New Yorku.