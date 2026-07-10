TV Prima odvysílá finále Wimbledonu s Noskovou a Muchovou

Skupina Prima získala od Warner Bros. Discovery sublicenci na živý přenos prvního ryze českého ženského finále Wimbledonu, v němž se v sobotu utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Vysílání nabídne od 16.30 hlavní kanál TV Prima společně s Eurosportem 2.
Vítězka se stane třetí českou wimbledonskou šampionkou za poslední čtyři roky, po Markétě Vondroušové z roku 2023 a Barboře Krejčíkové z roku 2024.
Primární práva na turnaj drží Warner Bros. Discovery, jejíž stanice Eurosport 2 zápas rovněž odvysílá. Prima od společnosti získala sublicenci, díky níž finále nabídne i na svém hlavním, volně dostupném kanálu. „Tato sublicenční dohoda odráží náš závazek zpřístupňovat vrcholné sportovní události co nejširšímu publiku, posilovat spolupráci s lokálními partnery a představovat fanouškům to nejlepší ze světového tenisu,“ sdělil Trojan Paillot, který má ve Warner Bros. Discovery na starosti licencování obsahu.
Kolem přenosu chystá Prima doprovodný obsah. Redakce zpravodajství podle oznámení připravuje živé vstupy z Londýna, vysvětlující formáty pro sociální sítě a publicistické pořady pro celý den vysílání. Přenos odstartuje předzápasové studio s analýzami.
Zařazení finále do programu souvisí s rozšiřováním sportovní nabídky skupiny Prima, která chystá spuštění nového sportovního kanálu.